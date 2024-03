Caso Ronald Ojeda: subsecretario Monsalve asegura que hay información de la cual el Gobierno no dispone “porque la ley dice que no debe disponer”

Hasta la comuna de San Ramón, al sur de la región Metropolitana, llegó la mañana de este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para participar de la inspección del nuevo edificio de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) que allí se construye. En la instancia, el socialista se refirió a las indagatorias por el secuestro y homicidio del militar en retiro venezolano Ronald Ojeda, hecho por el cual hay un adolescente de 17 años detenido.

Un trascendido apuntaba a la emisión de tres órdenes de detención por parte del Ministerio Público. Ante esto, espetó el subsecretario: “Se pueden emitir órdenes de captura respecto a personas identificadas. Si hay quienes participaron del delito, pero no han sido identificadas, evidentemente no es posible que se emita órdenes de captura”.

“Entiendo que el Ministerio Público ha emitido órdenes de captura respecto a las personas que tiene identificadas: son dos personas, en particular, que se emitieron órdenes de captura, que son ciudadanos de origen venezolano y además, respecto de ellos se emitió una alerta roja a Interpol para su captura internacional. No tengo conocimiento que se hayan emitido nuevas órdenes de detención”, precisó luego.

Consultado sobre el paradero de los identificados, desarrolló la autoridad:

“Cuando un fiscal dice que esa investigación es secreta, la información de la que dispone la policía en el marco de esa investigación, es secreta. Si la policía me entregara esa información a mí, estaría cometiendo el mismo delito que hoy tiene al exdirector de la PDI siendo investigado por el delito de revelación de secreto. Hay información de la cual el Gobierno no dispone porque la ley dice que no debe disponer, porque si un fiscal dice que la investigación es secreta, toda la información que recaba la policía es secreta también y no puede ser informada a autoridades civiles, en este caso, a autoridades políticas, es parte de la ley. No hay que sorprenderse por eso; al contrario, hay que respetarla para justamente proteger la autonomía de la investigación. Al Gobierno no le corresponde tener, ni menos entregar esa información”.