“Nos reímos”: así reaccionó un jugador ruso al abordar el caso de violencia de Jordhy Thompson

Vladimir Poluyakhtov, compañero de Jordhy Thompson en el Orenburg de Rusia, se refirió al caso de violencia que protagonizó el jugador chileno contra su expareja.

El defensor ruso reconoció que en el plantel están al tanto de este episodio de agresión, sin embargo, le bajó el perfil a la situación, a pesar de lo grave que fueron los actos que cometió el ex Colo Colo.

En diálogo con Sport24, Poluyakhtov abordó el tema y respondió: “¿Sobre lo que tuvo con su novia? En general se lo tomó con calma. Tuvimos una especie de broma, eso es todo, lo consideraron humorístico. Nos reímos y está bien, todo el mundo entiende que así es la vida, en ella puede pasar cualquier cosa”.

“Está claro que la actuación de Jordhy no pinta bien, pero no hace falta convertirlo en un paria. No tengo ningún derecho a condenarlo. No soy su mamá ni su papá”, agregó el zaguero de 34 años.

Además, al jugador ruso le consultaron si él podría cometer violencia contra una mujer, a lo que contestó: “Yo no. Pero no estamos a la altura de Jordhy y no conocemos todos los detalles de lo que pasó. Como jugador de fútbol, Thompson es decente y profesional. Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo y lo da todo”.