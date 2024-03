Jordhy Thompson lanzó feroz desahogo desde Rusia: “Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá”

Jordhy Thompson se fue a Rusia, luego de protagonizar varios episodios de violencia con su expareja, Camila Sepúlveda.

Y desde aquel lejano lugar, donde fichó por el FC Orenburg en Rusia, el exjugador de Colo Colo sacó la voz para evaluar su viaje y nueva vida.

Es que sus últimos meses en nuestro país fueron complejos, con una formalización por las agresiones que primero lo dejó en prisión preventiva y culminó con arraigo nacional y arresto domiciliario, lo que revirtió pagando una millonaria fianza.

“Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá, pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá. Yo estoy enfocado acá en Orenburg, que es el club que me abrió las puertas en el momento que estuve mal”, manifestó al diario La Tercera.

Jordhy Thompson y su nueva vida

Así, el futbolista comentó que “fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí, fue Damián Pizarro y Alan Saldivia, mi representante y mi familia más que nada. Es ahí en donde uno se da cuenta los que están cuando uno está mal”.

Junto a esto, el deportista también analizó su paso por el Cacique. Y los cuestionamientos que recibió por todo su desempeño.

“Es entendible toda la gente que me criticó. Obviamente que les ofrezco unas disculpas. A mí me habría encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo, haber hecho mucho más de lo que mostré en tan poco tiempo”, señaló.

Y agregó que “Colo Colo siempre me dio la oportunidad y fue falta de madurez mía no poder aprovechar las oportunidades que me dio el club. Voy a dar vuelta toda la situación y voy a mostrar con buen fútbol que ya no soy la persona que se le criticó”.

De esta forma, Jordhy Thompson hizo su mea culpa y entregó sus reflexiones desde Rusia, dejando claro que ahora estaría enfocado cien por ciento en el fútbol.