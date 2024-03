La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó este martes diversos aspectos relacionados con la seguridad y el sistema carcelario en Chile.

La secretaria de Estado, en conversación con Radio Corazón en el día de estreno de su nuevo estudio, destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia para abordar la problemática carcelaria, incluyendo planes de ampliación y reapertura de cárceles, así como la implementación de la inhibición de señal de celular en los centros penitenciarios.

“Ahora está en aplicación la inhibición de señal en el primer centro penal del país y de aquí a que termine el Gobierno vamos a tener nueve centros carcelarios sin señal de celular. Y la idea es que eso siga aumentando con el tiempo hasta que ningún centro carcelario tenga señal de celular. Pero el Presidente hoy día propuso que se tomaran nuevas medidas también: por ejemplo, que tengamos una ley que penalice como un delito en sí mismo el tirar cosas al interior de las cárceles, esto que se llama los ‘pelotazos’”, indicó la titular del Interior.

Respecto a los planes de reinserción, la ministra Tohá indicó que “hay que ampliar su cobertura, porque mucha gente quiere ir a los programas, pero no hay cupos”. “También se tomó una decisión de ir ampliando estos programas, porque eso es fundamental para que la gente que cumple sus condenas, después cuando es liberada, no vuelva a delinquir, sino que se reinserten en la sociedad, tengan un trabajo, tengan una posibilidad de rehacer su vida en una actividad legítima. Y no en el delito”.

Asimismo la autoridad de Gobierno manifestó que “también se van a tomar medidas, y esto es bien importante, para reforzar la seguridad con los gendarmes. Por ejemplo, para que todos los gendarmes tengan que hacer declaraciones de patrimonio. Poderle dar seguimiento a su patrimonio. Porque al trabajar cerca del crimen organizado, el riesgo de corrupción es muy alto”.

Posible cooperación de militares

En cuanto a la seguridad, la ministra explicó la importancia de la cooperación entre las fuerzas armadas y las policías para proteger la infraestructura crítica del país. Afirmó que la presencia militar en lugares estratégicos como autopistas y centros de transporte es fundamental para combatir el crimen organizado y detener el tráfico de drogas y armas.

En la misma, la ministra enfatizó que la estrategia de seguridad con militares involucrados no implica declarar estado de emergencia en áreas urbanas, sino que se enfoca en tareas específicas de protección de la infraestructura vital del país. Destacó que esta medida es complementaria a la labor de las policías y busca mejorar la eficiencia en la lucha contra la delincuencia.

Confianza en la PDI

Respecto a la confianza en la Policía de Investigaciones (PDI), el titular del Interior expresó su respaldo a la institución y a sus funcionarios, a pesar de los recientes escándalos de corrupción.

En esa línea, la ministra Tohá subrayó que la mayoría de los policías son personas dedicadas y comprometidas con su labor, y que es injusto estigmatizar a toda la institución por los errores de unos pocos.

“Lo primero que hay que decir es que esto no podemos transformarlo en un juicio a todos los policías del país, porque ellos mayoritariamente son personas dedicadas, sacrificadas, que tienen un compromiso que va más allá de sus tareas. Ahora, dicho eso, yo tengo mucha confianza en la capacidad que tienen las policías de reponerse a estas situaciones”, expresó.

Bajo ese contexto, la ministra expresó: “El nuevo director viene muy decidido a enfrentar esto a fondo, y al mismo tiempo, no solo enfrentarlo a fondo en el sentido de prevenir la corrupción, sino también enfrentarlo a fondo en el sentido de fortalecer la Policía de Investigaciones y reivindicar el trabajo que hacen esas personas”.