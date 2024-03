“Yo soy de una pura línea”: Naya Fácil se refiere a la posibilidad de una reconciliación con Botota Fox en el reality de Canal 13

Naya Fácil generó expectativa al confirmar su participación en el reality ¿Ganar o servir? de Canal 13. La joven consultó a sus “facilines”, como llama cariñosamente a sus seguidores, sobre su decisión de ingresar al programa.

A pesar de haber firmado el contrato y grabado material promocional para el reality, Naya Fácil expresó dudas y solicitó la opinión de sus seguidores. Además, les pidió apoyo para defenderla en caso de ser objeto de críticas y consejos sobre cómo relacionarse con los otros participantes del programa.

Su conflictiva relación con Botota Fox

Los seguidores de Naya Fácil no tardaron en responder y ofrecieron sus recomendaciones. Una de las sugerencias fue clara: mantenerse alejada de cierto participante (Botota Fox), a lo que Naya respondió tranquilizando a sus seguidores.

En sus palabras, lo que la embajadora del Festival de Viña del Mar respondió fue: “Vamos a tener que convivir y todo. Bacán si me llega a pedir disculpas, pero hasta ahí. Creo que es una de las personas menos reales, tengo cero interés en interactuar ni nada”.

Y luego, Naya Fácil enfatizó: “Reitero, vamos a tener que convivir y todo, si me pide disculpas bacán, te las acepto, cualquiera tiene el derecho a equivocarse, pero hasta ahí. Amigos no somos, con suerte conocidos y si es que. Yo soy de una pura línea, no sé qué va a pasar dentro, pero no me olvido de lo que pasó afuera”.

“Si hay que competir juntos, estar en el mismo grupo juntos, bacán, yo sé separar las cosas, pero amigos no”, añadió.

Cómo fue la grabación del spot publicitario del reality

Otra inquietud de sus seguidores giró en torno a los spots publicitarios que tuvo que grabar con otros participantes. Naya aclaró que “yo no sabía que tenía que grabar con ninguno de los dos. El Coca Mendoza un 7, de verdad que es una persona la raja. Conversamos, nos reímos, me aconsejó”.

Sin embargo, respecto a la grabación con otro participante, Naya Fácil mencionó que fue parte del contrato pero no expresó la misma satisfacción. “Pero con la otra persona (Botota Fox), tuve que grabar por parte del contrato, me dijeron que tenía que grabar con dos participantes, tú no sabes quiénes son. Yo cuando llegué sabía quién era, yo dije ‘ya estoy acá’, había un grupo, una producción y había que darle, pero buena onda...”, cerró.