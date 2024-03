“Confío en que mi inocencia será probada”: El descargo de Gabigol tras ser suspendido por intento de fraude en control antidopaje

Una sorpresiva noticia impactó este lunes al fútbol brasileño. Gabriel Barbosa, delantero del Flamengo, fue suspendido por dos años por un presunto intento de fraude en un control antidopaje.

Según informó Globoesporte, ‘Gabigol’ fue juzgado esta tarde por el Tribunal Deportivo de Antidopaje y la sanción entró en vigor desde el momento del incidente, el 8 de abril de 2023, por lo que tiene prohibido jugar hasta abril de 2025, aunque podrá apelar al castigo.

Tras conocer la sanción, el futbolista brasileño de 27 años se pronunció a través de redes sociales y aseguró que confía en demostrar su inocencia tras ser acusado de violar el artículo 122 del Código de Antidopaje brasileño, que se refiere a “fraude o intento de fraude de cualquier parte del proceso de control”.

“Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje”, inició señalando en un comunicado a través de redes sociales.

“A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior”, añadió.

En esa línea, Gabigol insistió en que “desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas. Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi Club y con la afición brasileña”.

“Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil”, cerró.