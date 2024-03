Gustavo Álvarez y el empate de la U ante Cobresal: “Llegar a la punta del torneo es bueno, pero no es lo principal”

Gustavo Álvarez, entrenador de la U de Chile, analizó el empate 2-2 ante Cobresal en el duelo pendiente por la primera jornada del Campeonato Nacional 2024, resultado que privó a los azules de ser líderes exclusivos del torneo.

“Llegar a la punta del torneo es bueno, pero no es lo principal. Lo principal siempre es la evaluación del rendimiento, individual y colectivo. Me parece que el equipo hoy hizo un buen partido y terminamos condicionando el resultado por detalles defensivos, no por funcionamiento en general”, comentó el estratega en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el DT del conjunto estudiantil remarcó que “recién van cinco partidos, estamos en una buena posición en la tabla. Esto recién comienza, pero lo más importante es evaluar el rendimiento”.

Respecto al desarrollo del encuentro, agregó que “siempre los goles en los partidos determinan el segmento anímico, a favor o en contra. En las dos oportunidades que nos pusimos en ventaja, no lo pudimos sostener el tiempo necesario para que el rival sienta el impacto”.

“Cobresal se pudo reponer rápido, pero así y todo el equipo me parece que fue protagonista. Fuimos al frente durante todo el partido y da un mensaje de protagonismo, con algunos errores para corregir, pero el equipo muestra mucho carácter y me parece que manifiesta muy bien lo que queremos”, complementó.

Por último, Gustavo Álvarez valoró lo mostrado por la U a pesar de la igualdad. “El equipo empieza en forma ideal, llega el gol, después viene el empate y se empareja un poco, pero siempre con nuestro dominio. Con un equipo que atacaba y otro que contraatacaba, que sabíamos que era su juego, pero creo que volvimos a dar en muchos aspectos un paso más adelante”, cerró.