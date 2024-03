Faloon Larraguibel rompe el silencio tras su salida de Zona Latina: “Debo darme la oportunidad de crecer...”

Santiago

Durante la semana, se informó sobre la inesperada renuncia de Faloon Larraguibel a Zona Latina, lo que no dejó indiferente al mundo del espectáculo.

Por el momento, se explicó que, no se ha determinado quién reemplazará a la conductora en Sabores, matinal que lideraba con Hugo Valencia.

En ese contexto, y entre rumores sobre la posibilidad de que la comunicadora, y su expareja Jean Paul Pineda ingresen a un reality, la conductora utilizó su Instagram para compartir un breve video explicando los motivos de su decisión.

Las palabras de Faloon

“Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina después de diez años”, comenzó diciendo.

Junto con esto, explicó que “les quiero contar que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho”.

“Sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos y cerrar ciclos”, añadió.

“Debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente, da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”, sumó.

Para finalizar, Faloon Larraguibel explicó que “obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón”.

“Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma”, sentenció.