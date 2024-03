Este lunes 18 de marzo marcó el regreso a la televisión de Faloon Larraguibel, confirmando así los rumores que circulaban sobre su retorno después de la denuncia por agresión que interpuso contra Jean Paul Pineda.

La misma comunicadora dio indicios tempranos al publicar una fotografía en un camarín del canal, donde se le veía secándose el pelo con un secador. “De vuelta”, expresó junto a un emoji de corazón con una venda, simbolizando su proceso de recuperación tras la agresión que sufrió y por lo cual denunció a su expareja.

Durante su retorno, Faloon Larraguibel aprovechó un espacio en pantalla para compartir una profunda reflexión sobre los días difíciles que ha enfrentado. “Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?”, manifestó emocionada.

Instagram Ampliar

Valoró el cariño de la gente y destacó el apoyo de sus hijos

La conductora del programa Sabores también agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido a través de las redes sociales, destacando el cariño y el respaldo que ha sentido por parte de la gente. “He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola”, expresó Faloon Larraguibel, evidenciando la importancia del apoyo en momentos difíciles.

Además, Faloon Larraguibel abordó el tema de la vergüenza que sienten muchas mujeres al hablar sobre ser víctimas de violencia. “A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable”, afirmó, haciendo un llamado a la reflexión sobre este tema delicado.

Dirigiéndose a quienes puedan estar enfrentando una situación similar, Faloon Larraguibel les envió un mensaje de fuerza y esperanza. “Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe”, dijo la comunicadora.

Al finalizar su intervención en el matinal, Faloon Larraguibel agradeció nuevamente el apoyo recibido durante estos días difíciles. “Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He estado ahí respondiendo de a poquito. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por esos abracitos que millones de mujeres me han entregado. Así que de verdad, muchas gracias”, concluyó.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.