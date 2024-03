Alemania: jefe de las fuerzas armadas pide un despliegue total ante la supuesta amenaza de Rusia

Berlín de Alemania

En Europa las autoridades siguen elevando la tensión, como si buscaran que se desatara una guerra continental. Ahora el turno fue del jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, Carsten Breuer, quien llamó a un despliegue militar ante la supuesta amenaza que representa la Federación de Rusia. El titular de las fuerzas armadas germanas llamó a construir un sistema de defensa antimisiles y dijo que disponen de ocho años para que se concrete. El jefe militar alemán aseveró que “vemos a Rusia capaz de librar una guerra contra países de la OTAN en un plazo de cinco a ocho años”.

Carsten Breuer recalcó que “tenemos de cinco a ocho años. En este plazo debemos construir un sistema de defensa antimisiles. No hay alternativa”. El mandamás de las fuerzas armadas alemanas agregó que en ese período de tiempo estarían “en condiciones de rechazar un ataque de este tipo”. El jefe de la Bundeswehr opinó que el presidente ruso Vladimir Putin manifiesta su interés en un conflicto con las potencias occidentales y que por eso deben elevar sus capacidades militares, para enfrentarlo a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En una entrevista el jefe castrense de Alemania enfatizó que “como militar, tengo que estar preparado para el peor de los casos, y eso significa que dentro de cinco años tenemos que estar listos para defendernos”. Bauer especificó que “un ataque puede tener lugar en todo el espectro: desde ciberataques hasta misiles pasando por drones”. El titular de las fuerzas armadas germanas aprovechó de valorar el alza hasta el 2% del producto interno bruto germano en gasto para la defensa militar y pidió que tal fondo multimillonario se mantenga en el tiempo.

El jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr planteó una “consolidación de los gastos de defensa”, llamando a que se mantenga el 2% del producto interno bruto de forma permanente. Carsten Breuer comentó a los entrevistadores que no todo lo solicitado está disponible hasta el momento y que “gran parte del material se ha pedido, pero todavía no está llegando a las tropas en la medida en la que me gustaría”. Deutsche Welle detalla que el gobierno federal alemán destinó un fondo especial de 100.000 millones de euros para gastos militares en 2023.