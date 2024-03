Vladimir Putin asegura que Rusia seguirá atacando a Ucrania para “garantizar la seguridad”

La jornada de este viernes, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia continuará atacando infraestructuras civiles en Ucrania, para “garantizar” la seguridad de sus regiones fronterizas ante los ataques frecuentes.

“La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo. Pero continuaremos trabajando en ello”, señaló.

Recordemos que el pasado domingo, las autoridades rusas revelaron los primeros resultados de la elección presidencial en Rusia. Según esta información, Vladímir Putin obtuvo casi el 88% de los votos en unas elecciones muy cuestionadas, donde la oposición fue fuertemente reprimida.

De esta forma, en una reunión con activistas en el Kremlin, la cual fue transmitida directamente por televisión, Putin dijo que Rusia tiene sus propios planes de respuesta. “La victoria en las elecciones es solo un prólogo de la victorias que tanto necesita Rusia y que sin falta llegarán”, sostuvo.

“Para nosotros es muy importante trabajar con ustedes, realmente espero que juntos sigamos este camino de creación y construcción de una nueva Rusia en todos sus componentes”, agregó. Y afirmó que “lo primero es garantizar la seguridad”.

“Podemos responder con lo mismo”

Respecto a los ataques por parte de Ucrania, el mandatario ruso aseguró que “podemos responder con lo mismo, exactamente con las mismas cosas, (atacar) la infraestructura civil y todos los objetivos similares que ataca el enemigo. Pero tenemos nuestras opiniones al respecto, nuestros propios planes”.

Finalmente, a sus 71 años, Putin logró su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el 2000, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales. Ahora, seguirá siendo presidente durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección.