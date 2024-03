“Ser puntero en la quinta fecha...”: la respuesta de Gustavo Álvarez ante la gran opción que tiene la U contra Cobresal

Chile

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, se pronunció este viernes en conferencia de prensa, donde anticipó el duelo contra Cobresal del próximo lunes, en el cual ambos equipos se pondrán al día con la primera fecha del Campeonato Nacional que tenían pendiente.

“Nos preparamos igual que todas las semanas, independientemente de los puntos que tiene cada equipo. El rival sabe a lo que juega, es un equipo duro, con oficio, bien trabajado. Tienen menos puntos de los que desearían, pero no deja de ser un buen equipo, es un rival muy complicado”, partió señalando el técnico azul.

La U quedará como puntero exclusivo del torneo si es que derrota a los “mineros”, sin embargo, Gustavo Álvarez se toma con calma este eventual escenario. “Ir primero siempre es bueno, pero serlo en la quinta fecha no es tan determinante como ser primero en las últimas fechas. Tenemos que mirar partido a partido. Nuestro gran desafío es que el próximo partido sea mejor que los anteriores que hemos jugado, eso significa el camino más corto para llegar a la punta de la tabla y sostenerse”, explicó.

Respecto a lo que debe mejorar el equipo, el estratega argentino indicó: “Tenemos que salir en forma más fluida ante la presión del rival. En el medio campo tenemos que controlar el juego y una vez conseguido eso, distinguir muy bien la forma de atacar. En la fase defensiva, recuperar lo más rápido posible, aspiro a que nos pateen menos al arco y nos tiren menos centros”.

Por otro lado, se mostró orgulloso por la citación de Lucas Assadi para los amistosos de Chile ante Albania y Francia. “Es una alegría que haya un jugador del plantel convocado. Le hice saber a Lucas mis felicitaciones y le deseé lo mejor para estos partidos. Lo tomo como una gran posibilidad de crecimiento para él, siempre jugar con los mejores te hace crecer”, agregó.

Además, le dedicó palabras a su ex pupilo en Huachipato, Javier Altamirano, quien hace unos días sufrió un epidosio convulsivo jugando en Argentina. “Es un chico muy querible, compartí con él medio año, fue muy grato, seguimos teniendo relación hasta el día de hoy. Lamento lo que le sucedió, pero está en vías de recuperación, los diagnósticos con favorables. Espero pronto verlo feliz y dentro de una cancha. Le mando un abrazo muy grande a la distancia, no he hablado con él, pero sí con su entorno cercano”, concluyó.