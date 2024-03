“Hue... de mie...”: Periodista peruano ningunea e insulta al “Fantasma” Figueroa en una entrevista en vivo

En la previa del amistoso que jugarán Perú y Nicaragua, este viernes, desde una radio peruana entrevistaron al entrenador de la selección nicaragüense, Marco Antonio Figueroa, pero la conversación se salió de control y el técnico chileno terminó siendo insultado por uno de los panelistas.

El “Fantasma” atendió el llamado de Radio Exitosa y fue ahí donde en el periodista, Gonzalo Núñez, ninguneó el nivel de la selección de Nicaragua y aseguró que Perú debió haber jugado el amistoso contra Italia. “Prefiero a los buenos rivales, que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal y en qué estoy bien. Me gusta jugar con tipos difíciles, que me ganan, no con esos facilitos”, indicó el comunicador.

Ante estas palabras, Figueroa le respondió: “Es fácil agarrar un micrófono y hablar, pero métete a la cancha a dirigir a 30 jugadores. Si estás mirando en menos a la selección de Nicaragua es porque no estudiaste, no me conoces como técnico ni conoces el proceso que llevamos. Si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, estás totalmente equivocado”.

Luego, el periodista mencionó que “en las apuestas, claramente está Perú arriba”. Y cuando el entrenador chileno preguntó: “¿Sabes lo que yo hago con las apuestas?”, Gonzalo Núñez le contestó: “Te las pasas por el culo”.

“No soy tan grosero, no tengo la necesidad de hablar como tú”, respondió Marco Antonio Figueroa, quien después intentó explicar por qué Nicaragua es buen rival para Perú, pero el comunicador lo interrumpió constantemente.

El “Fantasma” no aguantó más y antes de colgar el teléfono, señaló: “¿No me puede llamar otra persona? Es muy desagradable este tipo”. Los panelistas preguntaron si es que el chileno seguía en la línea y Gonzalo Núñez comentó: “Ya no, huevón de mierda”.

