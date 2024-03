Se jugarán en fecha FIFA: ANFP reprograma tres partidos pendientes del Campeonato Nacional 2024

Chile

La sexta jornada del Campeonato Nacional 2024 no se jugará este fin de semana producto de los partidos que tendrán las selecciones por la fecha FIFA de marzo, sin embargo, la ANFP aprovechó este parón para reprogramar tres compromisos pendientes del torneo.

El ente rector del fútbol chileno ya confirmó el día, la hora y el estadio para los duelos de Unión La Calera vs Universidad Católica, Everton vs Palestino y Universidad de Chile vs Cobresal. Todos estos encuentros corresponden a la primera fecha del Campeonato.

Así se jugarán los partidos pendientes