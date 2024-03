Ricardo Gareca pone paños fríos tras exitoso debut en La Roja: “Nos vamos conformes, pero hay que mejorar y bastante”

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, valoró el sólido triunfo que logró en su debut al mando de La Roja por 3-0 frente a Albania en un amistoso disputado en el Estadio Ennio Tardini de Parma, en Italia.

“Contento, ganar siempre es lo que apuntamos y lo que todo el mundo quiere. Después hay un rendimiento que hay que mejorar, vimos cosas importantes de los muchachos, sobre todo la predisposición que han tenido y tienen”, inició señalando en conferencia.

“Enfrentamos a un rival complicado que hace tiempo no perdía, que está clasificado a la Eurocopa y que era una prueba importante para nosotros. Si bien hay cosas por mejorar, los muchachos estuvieron metidos en todo el partido. Nos vamos conformes, pero sabiendo de que tenemos que mejorar y bastante”, añadió el DT.

Por otra parte, el “Tigre” valoró el regreso goleador de Eduardo Vargas: “Es un delantero muy importante, todavía está en una edad justa y que todo depende de él. Lo que más nos interesaba era ver en qué estado está y siempre nos ha gustado como delantero. Nos pone contentos por él y por Chile. Se necesita que estos jugadores vayan teniendo continuidad y él ha demostrado su jerarquía por sobre todas las cosas”.

Además, destacó lo hecho por Ben Brereton, quien ingresó sobre el final del encuentro desde el banco de suplentes. “En los minutos que entró fue muy importante y eso habla de que tenemos una cantidad de jugadores muy competitivos. Tanto él como los jugadores que entraron como Bolados, nos dan la pauta de lo que vemos: la calidad del jugador chileno. Me pone contento por él y los que ingresaron”, remarcó.

En esa línea, el estratega argentino comentó que “durante el partido se mostraron cosas buenas y que estamos en condiciones en un proceso de mejorar. No me quedo con esto, siempre es bueno ganar y eso reconforta, pero ahora salimos de esto y tenemos que enfrentar a Francia”.

“Agradezco la confianza que nos dieron de estar al frente de una selección tan importante como la chilena y debutar ganando siempre es importante, pero esto es tan solo un inicio. Se vienen desafíos muy importantes que tenemos que estar muy concentrados”, complementó.

Por último, Ricardo Gareca volvió a respaldar el retorno de los referentes de la Generación Dorada en La Roja. “No miramos el lugar donde estén, no miramos la edad y no venimos con ninguna intención de cambiar absolutamente nada, sino que poner en la selección lo mejor que nosotros consideramos que están. Si hay un jugador de una edad avanzada, pero que está en un gran momento y estamos convencidos de que aporta, no vamos a dudar (en convocarlos)”, cerró.