Everton de Viña del Mar sorprende con particular pedido al Presidente Gabriel Boric / Agencia Uno

Este fin de semana se pone al día el Campeonato Nacional 2024 con tres compromisos Unión La Calera vs. Universidad Católica, Universidad de Chile vs. Cobresal y Everton vs. Palestino, con el aforo para los cotejos como tema principal.

La U contará con un aforo de 40 mil personas para su encuentro ante los mineros en el Estadio Nacional, aunque a los viñamarinos no les autorizaron público para el compromiso que se disputará en Sausalito, este sábado 23 de marzo a las 20.30 horas.

Esto se suma al último encuentro en el mismo recinto ante Ñublense, lo que desató la molestia en los ruleteros, quienes sorprendieron con una solicitud al propio Presidente de la República, Gabriel Boric.

Este jueves, desde la cuenta de X del club, lanzaron: “Hola, Presidente de la República Gabriel Boric. ¿Nos ayuda? Como hincha número 1 del fútbol, queremos que los evertonianos y evertonianas vuelvan a Sausalito”.

En esa línea, añadieron que “¿Qué más podemos hacer? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¡Ojalá nos pueda dar una mano! Queremos jugar en Sausalito y con nuestra gente”.

A tanto llegó la situación, que incluso crearon un hashtag que es #PresiAyudaAlEforé, con el fin de que el mandatario tome en cuenta su petición.