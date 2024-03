Junten miedo: Oriana Marzoli confirmó su participación en nuevo reality de Canal 13

Vuelve. Oriana Marzoli regresa a las pantallas nacionales al confirmarse su participación en el reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13.

La española más polémica del último tiempo en los programas de este tipo de nuestro país retorna con todo y se reencontrará nada menos que con Luis Mateucci.

“No me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones. Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir. De antemano le dije a producción que el traje más bonito tiene que ser el mío”, adelantó en un comunicado tras confirmarse la noticia.

Y agregó que “yo no sirvo a nadie, pero si lo tengo que hacer lo hago. Y si me cae mal a la que le tengo que servir, tendré distintas maneras de servir. No voy a decir mis tácticas, que cada una busque las suyas. Pero a mí nadie me ha dicho que tengo que servirlas bien”.

Oriana Marzoli y su reunión con Luis Mateucci

Sobre esta nueva aventura, la rubia indicó que “sigo siendo la misma, sigo teniendo la misma esencia, porque eso está en mi ADN. El que me toque las narices me va a encontrar. No voy a ser buena ni políticamente correcta, eso no lo seré en mi vida. No sé fingir, voy a hacer reality”.

Eso sí, aseguró que igual le gustaría que la gente vea el crecimiento que ha tenido en estos años. “Esta va a ser una versión mejorada de Oriana, quiero que la gente vea que he madurado un poco. Ya no soy una niña pequeña, he aprendido a pelear de otra manera. Ahora modero el lenguaje, cuento antes de soltarlo todo por la boca y argumento un poco más. También quiero mostrar la parte divertida que tengo y quitarme la coraza que tengo, dejar de ser solo la chica dura, y que se vea lo sensible y vulnerable que puedo ser”, añadió.

THE QUEEN IS BACK! ORIANA MARZOLI es la nueva confirmada de #GanarOServir y aquí te la presentamos.



Junten miedo 🌪️🇪🇸 ABRIL solo por el 13 pic.twitter.com/Jl1igRzdap — ¿GANAR O SERVIR? 📜 (@MundoC13) March 19, 2024

Junto a esto, también expresó su alegría de retomar el formato. “Soy feliz haciendo realities, porque por mucho que veáis que me vuelvo loca por momentos, soy una persona que se entrega al 100% y lo da todo. Lo que sufro lo sufro a los extremos, y lo que disfruto lo disfruto a los extremos. A veces siento que me gustaría ser actriz, porque me siento como si estuviera haciendo una serie eterna de mi vida, como si estuviera en un docurreality”, dijo.

Finalmente, Oriana Marzoli habló de su reencuentro con Luis Mateucci, lanzando sus dardos de inmediato sobre la actual pareja de este, Daniela Aránguiz, y rememorando un saludo que le envió mientras ambos estaban en Tierra Brava. “No esperaba que mi saludo fuera tan mal recibido de parte de su novia. Es el efecto que causo en las mujeres, yo no sé qué hago”, disparó.