“Recibí muchos mensajes de mujeres...”: Nicki Nicole habla por primera vez acerca del fin de su relación con Peso Pluma

Nicki Nicole, reconocida artista de 23 años, decidió abordar públicamente el quiebre de su relación con Peso Pluma, un tema que generó gran atención después de que se le viera en compañía de otra mujer en febrero de este año.

En una conversación exclusiva con la revista Billboard, la talentosa cantante habló sobre diversos aspectos de su carrera y no evitó mencionar el difícil momento sentimental que enfrentó. Durante la entrevista, Nicki Nicole expresó sus sentimientos respecto al quiebre amoroso y la infidelidad de su expareja.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, comentó la artista, haciendo referencia a la situación que se volvió mediática.

No soy el centro del mundo

En un tono más positivo, Nicki Nicole destacó el apoyo que recibió de sus seguidores durante este difícil proceso. “A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, mencionó, resaltando el respaldo y la solidaridad que experimentó por parte de sus admiradores.

La joven cantante también reflexionó sobre su enfoque profesional en medio de situaciones personales complicadas. “No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, concluyó Nicki Nicole.