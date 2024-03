Hombre que golpeó con una piedra a su expareja en Las Condes queda en prisión preventiva

La jornada de este jueves, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Carlos González Olivo, imputado como autor de femicidio frustrado contra su expareja en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El hecho se registró durante la madrugada del miércoles en dicha comuna, en la cual residía la mujer. Cuando el tipo llegó y comenzó a dañar su auto. Ella bajó a ver la situación y, en ese momento, él la agredió con golpes de pies y puños, para luego golpearla con un objeto contundente en el rostro.

A raíz del ataque, el sujeto fue detenido durante la mañana de este jueves por Carabineros, quienes informaron que mantenía una orden de alejamiento de la víctima. En esa línea, en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la mujer expresó tener “mucho miedo” de que González quede en libertad.

“Soy abogada y estar del otro lado ha sido muy fuerte. Conozco los procesos y yo misma me redacté una demanda en el tribunal de familia, obtuve una sentencia con una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Se le notificó esta sentencia y él incumplió a lo menos unas cinco veces”, sostuvo.

La víctima también relató que González “se paraba en el edificio de al lado a tirar piedras” en las otras ocasiones, pero que, esta vez “no me imaginé jamás que, estando en la calle, él me iba a golpear en la forma en que me golpeó”.

Finalmente, cabe destacar que tras la agresión, Karen debió ser internada de urgencia en una clínica del sector oriente con serias lesiones en su boca, perdiendo incluso de una de sus piezas dentales.