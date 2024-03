Investigan posible femicidio en la comuna de la Florida durante el Día Internacional de la Mujer

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este viernes 8 de marzo, la comuna de La Florida se vio conmocionada por un posible femicidio. María Teresa Valenzuela, tía de la mujer fallecida, relató a ADN detalles sobre la relación de su sobrina con el presunto agresor.

“Siempre la golpeaba, siempre. Incluso tres días antes yo estuve con ella aquí. Ella le pegaba y después decía que no”, lamentó la familiar de la víctima. Es más, la tía afirmó que intentó convencer a su sobrina de abandonar la relación abusiva, pero esta se negó.

El presunto agresor, identificado como Fernando, fue detenido tras el trágico suceso. María Teresa Valenzuela recibió la noticia a través de una llamada de la madre de la víctima, quien relató que el supuesto agresor le había llamado diciendo que un ciudadano venezolano la había asaltado y matado. “Me llama por teléfono mi hermana, la mamá de la niña. Me llama y me dice, me llamó ese desgraciado diciéndome que un venezolano la había asaltado, que la había matado. Y dice, yo no la maté, yo no la maté, yo no la maté”, dijo.

“¿Cómo un venezolano la va a matar ahí adentro? ¿Cómo? Si cayó del tercer piso, o sea, de diez pisos para abajo”, precisó la tía de la víctima. En la misma, la mujer insinuó la posibilidad de un empujón. “Él la tiene que haber matado, él la tiene que haber empujado, porque ella nunca se iba a matar si tiene dos hijos”, expresó.

María Teresa Valenzuela también destacó que su sobrina había denunciado varias veces a Fernando ante Carabineros, pero la presencia constante del agresor en el departamento complicaba la situación. “Muchas veces ella, yo creo que por miedo, dejaba que el hombre entrara”, señaló.

¿Qué dijo Carabineros?

Por su parte, desde Carabineros, al ser consultado sobre si este caso se indaga como femicidio, señalaron que “no se puede descartar ninguna hipótesis”. “El Ministerio Público dispuso algunas diligencias y estamos en espera de que llegue personal especializado a la Policía de Investigaciones”, indicó el Ignacio Toledo, comandante de la 36ᵃ Comisaría de La Florida.

En esa línea, el policía puntualizó que “hay una investigación anterior que se hizo de oficio por parte de Carabineros, ya que la víctima se habría negado a denunciar una situación de agresión en el contexto de violencia intrafamiliar. Y en virtud de que la persona se negó (la víctima), se hizo la denuncia por oficio esta semana (día lunes) por carabineros ante el Juzgado de Familia”.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en medio del acto conmemorativo del 8M del Gobierno, se refirió al caso y dijo: “Lamentablemente la violencia no descansa y mientras preparábamos e iniciábamos este acto ocurrió un nuevo femicidio en la comuna de La Florida”.