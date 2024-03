Francisco Pereira por reacciones al quiebre en el Senado: “No debiera el Gobierno opinar sobre lo que ocurre en el Senado (...) no les corresponde”

El experto en negociación política, Francisco Pereira, estuvo en La Prueba de ADN para conversar sobre las recientes discusiones en torno a la política, economía y las principales temáticas de la agenda nacional.

Uno de los primeros temas que abordó el invitado fue el relacionado fue el del cierre de la Siderúrgica Huachipato, lo que ha generado un gran revuelo y hace ruido en diversos frentes. Esto, considerando el rol del Estado así como también el contexto global de la industria.

Bajo su apreciación, “es difícil como Gobierno, como congreso, anticiparse a las cosas, porque son infinitas las situaciones que pueden ocurrir”, aunque puntualizó que “en las negociaciones y en la resolución de conflictos, anticiparse es clave”.

Respecto al mercado y la forma en que el panorama actual va moldeando la realidad a nivel país, apeó a que “es evidente como está avanzando la tecnología (...) cómo la tecnología hace que todo avance, pero las estructuras no se anticipan a lo rápido que avanza el mundo”.

“Las estructuras en Chile son muy rígidas (...) no creo que sea incapacidad de avizorar lo que viene, sino que las estructuras son muy rígidas, el Estado es muy rígido”, complementó, aludiendo a la lentitud con la que se sacan adelante leyes, reformas y diferentes actualizaciones.

Asimismo, apuntando a un escenario más general, no solo en la industria económica y de desarrollo, el especialista sostiene que “no avanzan las instituciones, no avanzan los acuerdos al ritmo que la ciudadanía requiere”.

De esta manera, considerando que “las exigencias de la ciudadanía no están siendo atendidas”, Pereira hizo hincapié en la complejidad que afronta el Gobierno “para sacar adelante las negociaciones que tiene”.

Escenario político

Durante esta semana se eligió al nuevo presidente del Senado, lo que generó un gran revuelo debido a cómo se llevaron las cosas, desatando un enfrentamiento entre los parlamentarios tras el incumplimiento de un acuerdo.

Frente a esto, desde La Moneda también expresaron sus opiniones y visión del caso, lo que influye directamente en la predisposición que se tiene en el parlamento, ya que generan respuestas de la oposición nublando aún más el panorama, lo que es claramente perjudicial para el oficialismo y sus pretensiones de avanzar en reformas.

El especialista en negociación política sostiene que “no debiera el Gobierno, oponía sobre lo que ocurrió en el Senado (...) no le corresponde opinar cómo se mueve”, apelando a que son poderes del Estado distintos e independientes y que “no es buena señal”, independiente de cómo se considere lo ocurrido.

“No se debe hacer eso si quieres que te aprueben la reforma”, comentó, enfatizando que “uno se tiene que llevar bien con la contraparte” y que el Gobierno “no tiene los votos. Solo logra empatar, pero nunca ganar”.