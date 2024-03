“Juega con fuego”: Senador Javier Macaya responde a la ministra Camila Vallejo tras apuntar a la oposición con el Caso Audios

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, expresó su descontento por los dichos de la ministra Camila Vallejo, la cual apuntó a la oposición a raíz de las filtraciones de información secreta del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla.

Recordar que la vocera señaló desde el Palacio de La Moneda que “estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exdirector general de la PDI, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición”.

Agencia Uno | La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo / FRANCISCO PAREDES Ampliar

Esto no le cayó bien al timonel de la UDI, quien comentó en su cuenta de X: “Más allá de la caricatura de que en el segundo piso no se use ni cuello ni corbata, la ministra Vallejo juega con fuego al llevar el caso Hermosilla a La Moneda”.

“Parece olvidar quién era el abogado del jefe de asesores del segundo piso. Dejemos que las instituciones funcionen y no las tratemos de manipular en beneficio de un interés político”, añadió.

“La izquierda no fue capaz de cumplir...”

Por otro lado, Javier Macaya se refirió a la controversial votación de la nueva mesa directiva del Senado, donde va a presidir José García Ruminot (UDI) y no Pedro Araya (PPD), como se estableció en un inicio.

En conversación con CNN Chile, el senador señaló que lo ocurrido es una “derrota para el oficialismo, para la izquierda que no fue capaz de cumplir una parte importante del acuerdo”.

“Es real que le correspondía la presidencia al PPD, pero también emanaban obligaciones de ese acuerdo y esa obligación tenía que ver con la integración de la Comisión de Hacienda por parte de la senadora Ximena Rincón. Eso no se cumplió y es la razón por la cual el acuerdo se termina rompiendo”, complementó.