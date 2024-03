Ministra Tohá asegura que ruptura de acuerdo en el Senado genera un “daño gigantesco” al país

La jornada de este miércoles, el Gobierno aseguró que la ruptura del acuerdo administrativo de gobernabilidad del Senado provocará un “daño gigantesco” para el futuro del país.

Esto luego que el martes pasado, el senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot fuera electo como nuevo el presidente de la Cámara Alta, pese a que por pacto el cupo le correspondía al Partido Por la Democracia (PPD).

A las críticas también se ha sumado el Presidente Gabriel Boric, quien dijo este miércoles durante una actividad oficial que “cuando se rompen las confianzas, como lo hizo ayer la derecha en el Senado, las instituciones se debilitan”.

“Dejemos de lado el pesimismo, unámonos, izquierda, centro, derecha, que es lo que nos piden nuestros vecinos: tener acuerdos poniendo en el centro a la gente (…). Eso es lo que se exige de la política, no que sigamos peleando o hablando mal el uno del otro”, agregó el Mandatario.

Reacción de ministra Tohá

Asimismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá también se refirió a la ruptura del acuerdo en el Senado y fue enfática en destacar que en la política y en los poderes públicos “el valor de la palabra es la base de la vida en común”.

“Cuando no hay confianza, no se puede proyectar el futuro y lo que prima, por lo tanto, es que yo me beneficio de los acuerdos y cuando me toca la hora de cumplir mi parte en beneficio de los demás, no lo hago. Si la sociedad funcionara así(...) viviríamos en una confrontación permanente”, afirmó.

“Extremadamente grave”

Finalmente, la jefa de gabinete manifestó que lo sucedido recientemente en el Senado fue “extremadamente grave” y sin precedentes: “Nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficie un sector de la parte cuando le conviene, y cuando le toca cumplir no lo haga”.

“O sea, si esto no fuera solo el incumplimiento de la palabra, sino también la obstaculización de la tramitación de proyectos que van en beneficio de la comunidad, solo se agrandaría el daño que se causó ayer, que quiero decir que es gigantesco”, concluyó la ministra Tohá.