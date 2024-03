Los “viejos conocidos” que volverán Chile para jugar Copa Libertadores y Sudamericana

Chile

Los equipos chilenos que disputarán las ediciones 2024 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen rivales definidos para la fase de grupos.

Esta instancia permitirá que varios nombres nacionales y extranjeros, que antes jugaron en Chile, regresen a nuestro país para jugar de visita ante los cuadros locales.

Los “viejos conocidos” que volverán Chile

Respecto al grupo de Colo Colo en Copa Libertadores, en Fluminense está David Terans (ex Santiago Wanderers); en Cerro Porteño juegan Alexis Martín Arias (ex La Calera y O’Higgins) y Diego Churín (ex Curicó Unido, U. de Concepción y Unión Española); mientras que en Alianza Lima militan Gabriel Costa (ex Colo Colo) y Cecilio Waterman (ex Cobresal, Everton y U. de Concepción).

Cobresal tiene en su grupo a Tallares, donde actúa Bruno Barticciotto (ex UC y Palestino) y a Barcelona de Guayaquil, actual equipo de Nicolás Ramírez (ex Huachipato).

En el grupo de Huachipato, Estudiantes de La Plata cuenta con Javier Altamirano (ex Huachipato) y en Gremio está Yeferson Soteldo (ex U de Chile y Huachipato).

Mientras que Palestino enfrentará al Flamengo de Erick Pulgar (ex UC y Antofagasta) y al Bolívar de Carlos Lampe (ex Huachipato).

En cuanto a la Copa Sudamericana, Coquimbo Unido chocará con Racing, en donde está Gabriel Arias (ex La Calera) y Maximiliano Salas (ex Palestino y O’Higgins); y a Sportivo Luqueño, equipo de Juan Rodrigo Rojas (ex U de Chile y O’Higgins) y Lucas Barrios (ex Colo Colo, Cobreloa y Deportes Temuco).