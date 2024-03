Gonzalo Jara elige a sus defensas favoritos para La Roja y aborda la ausencia de Gary Medel

Gonzalo Jara, Jorge Valdivia, Matías Fernández y Jean Beausejour participaron este miércoles en la presentación del WellFest 2024, el primer festival del deporte y bienestar que se realizará en Chile.

En el marco de este evento, un equipo conformado por exfutbolistas chilenos disputará un partido de leyendas contra estrellas del fútbol mundial como Ronaldinho, Cafú, David Trezeguet, Wesley Sneijder y Marco Materazzi, el sábado 23 de marzo en el Estadio Nacional.

“Estoy feliz de poder participar de este partido y del festival, que comenzará desde muy temprano con diversas actividades, habrá muchos deportes, así que llamo a la gente a que participe”, señaló Jara en diálogo con ADN Deportes, anticipando lo que será el WellFest 2024.

Además, el otrora defensor se refirió a la selección chilena y valoró el regreso de Bravo, Isla y Vargas. “Creo que están felices de vivir esta etapa, quizás muchos pensaban que no iban a poder participar de nuevo y hoy tienen la oportunidad. Deben estar viviendo el día a día y disfrutando, porque más adelante no podrán hacerlo como a nosotros que nos toca verlo desde afuera. Es nostálgico no poder participar ni jugar”, reconoció.

Respecto a la baja de Guillermo Maripán para los amistosos contra Albania y Francia, Gonzalo Jara remarcó que “en esta etapa de la selección, donde más jugadores hay de buen nivel, es en defensa, así que hoy tenemos mucha variedad”.

“Creo que sí o sí, Paulo Díaz tiene que ser uno de los titulares. También tenemos a Sierralta. A mí me encanta Kuscevic y Valber Huerta, pero también tenemos que aceptar que el entrenador tiene su gusto por un jugador o por otro, no siempre es por rendimiento”, agregó el bicampeón de América.

Por último, Jara abordó la sorpresiva ausencia de Gary Medel en la primera nómina de Gareca. “Creo que es porque el entrenador quiere ver a otros jugadores, lo mismo pasa con Arturo Vidal, quien venía saliendo de una lesión. Son tiempos distintos para cada jugador. Hay que ser respetuoso de las decisiones que toma el técnico”, concluyó.