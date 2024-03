Conductor del programa “Academia de Emprendedores”, de Radio ADN, es nominado a importante premio Latinoamericano de Educación

Leonardo Meyer, conductor del programa Academia de Emprendedores en Radio ADN, recibió una destacada nominación por parte de la Corporación Penser, la fundación de investigadores más importante de Latinoamérica.

El periodista es el único chileno entre siete nominados latinos para el premio de “profesional destacado en la difusión de la educación 2024″, una distinción que reconoce su labor en el ámbito educativo y de divulgación.

La noticia representa un reconocimiento significativo para Meyer y para Radio ADN, destacando el compromiso del conductor con la difusión de conocimiento y su impacto en la comunidad educativa a través de su programa.

La Corporación para el Pensamiento Educativo Sistémico y Estratégico, Penser, es una de las organizaciones no gubernamentales más grandes dedicadas a la mejora educativa en todos sus niveles, con alcance en la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos y, los últimos años, con un gran alcance en Europa. Su misión principal es afectar positivamente la mejora educativa mediante la formación de profesores, la mejora de la gestión educativa, la investigación y mediante acciones filantrópicas vinculadas con la difusión, reconocimiento y apoyo a proyectos y personas que realizan grandes contribuciones a la educación.

La entrega del galardón está programada para finales de marzo, y el proceso de selección involucra la votación de aproximadamente 1.200 investigadores pertenecientes a la red Penser. La votación se divide en una parte popular, abierta al público, y otra parte realizada por los miembros de la red, quienes evalúan la trayectoria y contribución de cada nominado al campo de la educación y la difusión del conocimiento.

La reacción del periodista de ADN

La presencia de Leonardo Meyer entre los nominados latinos resalta su impacto y reconocimiento a nivel regional en el ámbito educativo, así como su capacidad para llegar a audiencias amplias y promover la importancia de la educación y el emprendimiento en la sociedad. La noticia también resalta el compromiso de Radio ADN en la promoción de contenidos educativos relevantes y de calidad a través de sus programas.

Y acerca de esta nominación, el propio Leonardo Meyer dio a conocer cómo fue su reacción: “es un honor. Esta nominación me toma absolutamente por sorpresa, llevo 25 años como profesional comprometido con la educación a través de los medios de comunicación, primero con DiarioPyme, luego InnovaRock y ahora con la Academia de Emprendedores, y en todo momento he trabajado únicamente enfocado en el impacto que busco generar con cada equipo que he liderado”, comentó.

“He revisado las otras 6 postulaciones de colegas latinoamericanos y ser parte de este grupo ya es un premio en sí mismo dado el prestigio que tiene la Corporación Penser en la comunidad internacional de docentes e investigadores”, añadió.

Para votar y apoyar a Leonardo Meyer, el único chileno nominado a este premio, haz clic acá.