“A un paso de una Tercera Guerra Mundial”: La grave advertencia de Putin a Occidente tras ser reelecto presidente de Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin hizo una advertencia seria a la OTAN durante una conferencia de prensa reciente, donde discutió las posibles implicaciones de un conflicto directo entre Rusia y la organización internacional liderada por Estados Unidos. Según Putin, tal situación llevaría al planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial, aunque señaló que pocos desean un escenario tan catastrófico.

La guerra en Ucrania ha sido el catalizador de tensiones profundas entre Rusia y la OTAN, siendo comparada en su magnitud con la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962. A pesar de esto, Putin ha enfatizado que no ha considerado necesario el uso de armas nucleares en Ucrania, a pesar de las advertencias sobre una posible guerra nuclear.

A Putin se le preguntó sobre las declaraciones recientes del presidente francés Emmanuel Macron, quien planteó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Ucrania, y él respondió con cautela, indicando que en el mundo actual, “todo es posible”. Sin embargo, subrayó que una escalada militar tendría consecuencias desastrosas para todas las partes involucradas.

“Todo es posible en el mundo moderno (...) Está claro para todos que esto estará a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala. Creo que casi nadie está interesado en esto”, afirmó el mandatario ruso, según consignó Reuters.

Putin también abordó la presencia de personal militar de la OTAN en Ucrania y expresó su preocupación por la situación en el terreno de batalla. “Esto no tiene nada de bueno, en primer lugar para ellos, porque allí mueren y en grandes cantidades”, sostuvo.

Pidió a Macron que Francia desempeñe un “papel de paz”

En cuanto a Francia, Putin sugirió que el país podría desempeñar un papel crucial en la búsqueda de la paz en Ucrania. Instó a Macron a no intensificar el conflicto y a trabajar en conjunto para establecer relaciones pacíficas y de buena vecindad a largo plazo. “Parece que Francia podría desempeñar un papel. No todo está perdido todavía”, expuso.

“Lo he estado diciendo una y otra vez y lo diré otra vez. Estamos a favor de las conversaciones de paz, pero no sólo porque el enemigo se esté quedando sin municiones (...) Si realmente quieren, en serio, construir relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los dos Estados a largo plazo, y no simplemente tomarse un descanso para el rearme durante un año y medio o dos años”, comentó el líder político ruso.

Criticó a Estado Unidos

Posteriormente, Putin rechazó las críticas de Estados Unidos y demás países de Occidente sobre las recientes elecciones en Rusia, argumentando que las elecciones estadounidenses no fueron democráticas. Criticó el uso del poder estatal contra Donald Trump y señaló que el mundo entero observa con escepticismo la situación política en Estados Unidos.

“El mundo entero se ríe de lo que está sucediendo allí (...) Es simplemente una catástrofe, no es democracia, ¿qué diablos es?”, señaló el recién reelecto presidente ruso.

Finalmente, acerca de la muerte en prisión de su principal opositor, Alexei Navalni, Vladimir Putin expresó: “En lo que respecta al señor Navalni, sí, falleció. Es un acontecimiento triste (...) Días antes de la muerte del señor Navalni, algunos colegas me dijeron: ‘Hay una idea de intercambiar a Navalni por algunas personas presas en países occidentales’. Y dije que ‘estoy de acuerdo’”.