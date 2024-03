Francia: Emmanuel Macron deja abierta la posibilidad de un enfrentamiento militar con Rusia

París de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se volvió a referir a su idea de elevar el apoyo a los ucranianos y dejó abierta la posibilidad de un enfrentamiento militar directo con los rusos. El jefe del ejecutivo de París se mostró “listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra”. El gobernante galo reiteró que evalúa el envío de tropas francesas a territorio ucraniano, para luego agregar que “nunca llevará la iniciativa” de un enfrentamiento directo con Moscú.

Macron volvió a insinuar su apertura a un conflicto armado de Francia con Rusia en una entrevista en TF 1 y France 2. El político liberal expresó que “si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota”. El presidente galo aprovechó el diálogo con ambos medios para llamar a que las potencias occidentales estén listas para garantizar que los rusos no ganen “nunca” la guerra.

La mirada belicista del presidente francés también se dejó ver cuando indicó que la guerra en Ucrania es un desafío “existencial para nuestra Europa y para Francia”. Emmanuel Macron fue más allá y dijo que la posibilidad de una guerra en Europa Occidental “no es una ficción, no está lejos”. El mandamás del Palacio del Elíseo reiteró varias veces que Rusia no puede ganar el conflicto y que “la paz no es la capitulación ni la amputación de Ucrania”, en referencia a que los rusos controlan buena parte del Donbás.

Le Parisien detalla que según Macron es relevante “hacer comprender a los franceses” de la amenaza que él ve en Rusia y Putin, por lo que cree que no se deben “excluir opciones”. Según el jefe de París un triunfo de los rusos implica que no tendrán seguridad en Europa y que la credibilidad europea “se reducirá a cero”. Por esa razón el presidente de Francia dijo que las potencias occidentales deben confirmar que “estamos dispuestos a responder”, aseveración hecha a horas de reunirse con los líderes de Alemania y Polonia.