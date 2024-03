“Se me cayó del pedestal”: Paty Cofré arremete fuertemente contra Miguelito luego de sus conductas inapropiadas con las mujeres en “Tierra Brava”

Anoche, durante el programa La divina comida, la reconocida actriz y comediante Patricia Cofré expresó su descontento y cuestionamientos hacia el desempeño de Miguelito en el reality Tierra Brava. Sus declaraciones fueron contundentes al afirmar que se había caído “del pedestal” en el que lo tenía durante su paso por Morandé con Compañía.

El episodio en el que participó Paty Cofré contó también con la presencia de destacadas personalidades como la atleta y medallista panamericana Martina Weil, el actor argentino Nicolás Brown y el conductor de televisión José Miguel Viñuela. Fue precisamente Viñuela quien provocó los comentarios de la actriz al realizarle un cuestionario sobre su experiencia en Morandé con Compañía.

Patricia recordó con nostalgia su participación en el programa nocturno de Mega. ”Fue una etapa muy linda. Me llevó Daniel Vilches porque él quería hacer la escuelita, y resulta que me empecé a quedar y todos empezaron a salir (...) Yo fui la única que me quedé”, recordó. Sin embargo, al ser consultada sobre sus excompañeros, su opinión varió según cada personaje.

En cuanto a Ruperto, Paty Cofré lo describió como un “excelente actor, buen compañero” y destacó su talento. Sobre Kike Morandé, conductor del programa, fue enfática al expresar su cariño y admiración: “Es una maravilla. Lo quiero con toda el alma”.

Sus críticas hacia Miguelito

Sin embargo, la actitud cambió al referirse a Hans Malpartida, conocido como Miguelito en el ámbito televisivo. “Trabajé con él en Morandé, yo era la abuelita de él, pero ahora como que se me cayó del pedestal”, dijo Paty Cofré sobre el humorista de talla baja, refiriéndose su cuestionado paso por Tierra Brava.

“Se ha portado muy mal en el reality, yo no me habría prestado pa’ eso”, afirmó Patricia Cofré, dejando en claro su descontento y decepción hacia el comportamiento de Miguelito en el reality.