Al menos cinco balazos habrían percutado dos personas en motocicleta contra un cité en la comuna de Santiago

En la comuna de Santiago Centro, específicamente en la esquina de Aldunate con avenida Matta, se ha reportado un incidente alarmante. Según la información proporcionada por testigos y vecinos del lugar, dos individuos a bordo de una motocicleta realizaron cinco disparos contra un cité ubicado en esa intersección.

Este evento generó gran preocupación entre los residentes y transeúntes del área. En el lugar de los hechos se pudo observar que numerosas personas salieron del cité a raíz de los disparos.

Los vecinos expresaron su temor debido a la violencia que se ha registrado en los últimos días y semanas, mencionando la posibilidad de que haya un lugar clandestino en el interior de la infraestructura de la calle Aldunate donde ocurrieron los disparos.

Llegó seguridad ciudadana primero

Aunque la seguridad ciudadana respondió de manera inmediata, la presencia de Carabineros aún no se ha registrado en el sitio. Esta situación preocupa a los vecinos, quienes señalan que no es la primera vez que ocurren disparos en la zona. La posibilidad de que haya víctimas como resultado de estos disparos todavía no es algo que se haya podido descartar.

La denuncia de los vecinos se recibió temprano en la mañana, alrededor de las 7:35 o 7:40 a.m. Testigos presenciales fueron quienes alertaron sobre los disparos dirigidos hacia estas viviendas en el centro de Santiago.