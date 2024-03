Un ciudadano de nacionalidad venezolana protagonizó un hecho insólito al robar un celular en el barrio República, también conocido como el sector universitario. Lo curioso de este acto delictivo fue que el ladrón se grabó a sí mismo utilizando el celular recién robado para realizar una videollamada a su madre y contarle sobre su “logro”.

El robo tuvo lugar mientras la víctima se desplazaba en su motocicleta hacia su lugar de trabajo. El antisocial aprovechó la oportunidad para arrebatarle el teléfono móvil. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el ladrón no dudó en utilizar el dispositivo para comunicarse con su madre por videollamada y narrarle lo sucedido.

La esposa de la víctima presenció la inusual situación al tener abierto WhatsApp web en su computadora en ese momento. La conversación que el delincuente mantuvo con su madre fue crucial para identificarlo como el responsable del robo.

En sus palabras durante la videollamada, el delincuente expresó: “Mire cómo está Chile, celebrando... ¿Cómo está tu, madre? Yo estoy bien, gracias a Dios. Esperando lo que Dios quiera. Dios me la bendiga, la quiero mucho, no sé por qué no contesta. Mira cómo está Chile, de festejo, quieren verme morir, pero se van a quedar con las ganas”. Además, mencionó que “este celular lo quité allá, a lo loco”.

Lo que dijo la víctima

Tras este suceso, el dueño del celular robado, identificado como Gustavo, compartió su experiencia en el matinal Contigo en la mañana. Detalló cómo ocurrió el robo, mencionando que fue cerca de la salida del metro Toesca, donde se formaba un atasco vehicular.

“Antes del metro Toesca hay una salida a la autopista, por tanto se forma un taco. Yo alcancé a ver al que se grabó, él venía por delante. Me quitó el celular y atrás venía el otro. Yo me metí entre los autos y arranqué, nomás”, relató Gustavo.

“Llegué al trabajo, le informé a mi señora, y como yo tengo abierto el WhatsApp en el computador de mi casa, ella descargó los videos”, añadió. Por último, a pesar de la situación y la viralidad del caso, Gustavo decidió no tomar medidas legales: “Como es una cosa material, yo tampoco quise hacer denuncia”.