El pasado miércoles 28 de febrero, se revelaron los nuevos embajadores del Festival de Viña del Mar: Nicolás Solabarrieta y Naya Fácil. Este año, la competencia ha experimentado un cambio de concepto, brindándole una perspectiva diferente a la tradicional premiación que solía destacar a la reina de Viña, además de agregarle un enfoque solidario

En la categoría masculina, Nicolás Solabarrieta, reconocido por su participación en el programa Tierra Brava, se destacó al obtener la mayoría de los votos, convirtiéndose en el representante de esta edición que se enfoca en la solidaridad debido a los recientes incendios en la región.

Al respecto, Nico Solabarrieta expresó su felicidad y orgullo, agradeciendo tanto a la prensa como al público que lo sigue: “Muy contento. Súper orgulloso. No me lo esperaba. Estoy súper contento”, comentó a los micrófonos de ADN.cl. Sin embargo, lamentó no poder ganar junto a su pareja, Valentina Torres, conocida como ‘La Guarén’: “Un poquito de amargo el gusto, porque obviamente quería salir con ella. Pero también Naya se lo merece. La felicito un montón”.

El piscinazo del Nico

Llegado el día de cumplir con una las tradiciones más importantes del Festival de Viña del Mar, el famoso piscinazo, Nicolás Solabarrieta vino personificando a Aquaman, con un short color beige y con pintura color dorado en el cuerpo. Y cuando llegó el momento, Nico se tiró y fue elogiado por los presentes por la calidad de su performance.