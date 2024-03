“Caen en la trampa”: Daniel Alcaíno cuestiona a los actores que han criticado al Presidente Boric por no dar más financiamiento a las culturas

Las recientes declaraciones de la actriz Magdalena Max-Neef, quien afirmó que los actores son “los más llorones que hay”, continúan generando reacciones en el ámbito artístico. La intérprete señaló que algunas personas se quejan de falta de apoyo gubernamental en la cultura, incluso después de obtener fondos durante varios años consecutivos.

Diversos colegas han expresado su opinión al respecto, destacando la falta de respaldo por parte del gobierno hacia el gremio artístico. El actor Daniel Alcaíno, conocido por su papel como Yerko Puchento, comentó sobre esta controversia, señalando que cuestionar al Ejecutivo es una estrategia de la derecha para desviar la atención de otros temas.

En una entrevista con La Voz de los que Sobran, Alcaíno sostuvo que cuestionar al gobierno “es una moda que ha ido apurando la derecha en términos de buscarle cosas a Boric y van y algunos colegas caen en la trampa creo yo”.

“Nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas”

Tras ello, Daniel Alcaíno hizo hincapié en las dificultades que enfrenta el sector cultural. “Es muy mezquino que, en dos años, después de una pandemia, después de un estallido social, de vivir un proceso constituyente, alguien pueda ‘hacer algo’ cuando un país está en modo ‘stand by’”, expuso.

“Cuesta mucho. Estamos amarrados. Se hizo el amarre muy, muy grande cuando se hizo la Constitución del 80. Jaime Guzmán pesó mucho en esta ideología y de ahí en adelante ha costado mucho que la prioridad esté en la cultura”, añadió.

Sin embargo, el actor destacó la perseverancia del gremio, señalando que nadie les prometió que sería un camino fácil en la industria del teatro. “Estamos todos peleándonos por un Fondart, todos peleándonos por financiamiento. Tenemos que acudir a la empresa privada”, afirmó Alcaíno.

“Nunca nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas. Nunca nadie me prometió que con el teatro me iba a hacer millonario. Y en eso estamos. Seguimos ensayando, seguimos trabajando contra viento y marea”, cerró.