“Somos lo más llorones que hay”: Magdalena Max Neef crítica al gremio de actores por sus reclamos ante la “falta de ayuda del gobierno”

En medio de las críticas hacia el Gobierno de Gabriel Boric por parte del mundo actoral, Magdalena Max-Neef no dudó en expresar su opinión, calificando a algunos de sus colegas como “llorones”. En una entrevista con Radio Futuro, la actriz respaldó las palabras de Jaime Vadell, quien previamente dijo que “a los colegas les ha dado por llorar”, refiriéndose a comentarios de Amparo Noguera y Alfredo Castro.

La actriz reconoció que hay aspectos que se pueden mejorar y que ella misma nunca ha recibido ayuda, pero criticó la actitud de algunos compañeros de profesión, sugiriendo que están acostumbrados a quejarse constantemente. “Yo creo que la cultura es bien importante, pero también siento que eventualmente hay prioridades”, afirmó, señalando que los recursos son limitados y deben distribuirse de manera adecuada.

“Ahora, de que los colegas de uno lloran, somos los más llorones que hay”, añadió.

Cuestionó a sus pares por criticarla antes

Magdalena Max-Neef enfatizó que en el ámbito teatral, las quejas son frecuentes. “Todo el tiempo estamos llorando. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que ‘el gobierno, que no apoya la cultura’”, aseguró.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, no he recibido ni una sola cosas del gobierno de Boric, ni de Bachelet ni de Piñera ni de ninguno”, complementó.

En cuanto a las críticas recibidas por parte de colegas del “teatro arte”, Magdalena Max Neef comentó que ahora todos buscan financiamiento en el sector privado. “Cuando nosotros nos conseguimos el primer auspicio con la empresa privada, fue como ‘por favor, decapítenlos en la Plaza de Armas’. Ahora todos se tratan de conseguir plata con la empresa privada para hacer cosas y ya nadie se decapita”, afirmó.