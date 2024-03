Quién es “Mente Enferma”: el influencer y cantante que se hizo famoso en Fotolog y que desapareció sin dejar rastro

Esta semana el nombre de Sebastián Álvarez Bernales, conocido popularmente por el pseudónimo “Mente Enferma”, volvió a adquirir relevancia tras una actualización frente a la investigación de su desaparición.

En concreto, el Juzgado de Garantía de Valdivia citó a una nueva audiencia para discutir el cierre y archivo de la causa ante los nulos avances que se han dado desde que se abrió el proceso.

En tanto, el Ministerio Público indicó que buscarán que el caso se mantenga abierto. Claro que también el ente persecutor apuntó a que se analizan nuevos antecedentes en la carpeta investigativa.

¿Quién es “Mente enferma” y qué se sabe de su desaparición?

Álvarez, “Mente enferma” o “ssiiaabb” es un hombre de 32 años que adquirió gran parte de su reconocimiento en el internet de antaño, considerado como uno de los primeros influencers en Chile.

Nacido en Quilpué, su fama llegó cuando se unió a las filas de Fotolog con un característico look emo que cautivó a los jóvenes chilenos que seguían la tendencia en la otrora famosa red social.

Precisamente ese espacio era empleado por él como una suerte de diario de vida donde daba cuenta de sus vivencias, problemas y el hecho de ser homosexual.

Durante el año 2006 también incursionó en el mundo musical y publicó su primer y único disco: Personalidad limítrofe. Un proyecto sonoro que se estancó y que no logró perdurar con nuevos trabajos debido a roces con la producción.

Conocida también es su faceta posterior en otras redes. Sin ningún tipo de filtros, en 2011 se descubrió que administraba un blog en línea donde publicaba fotos de mujeres con sobrepeso y se burlaba de ellas. Incluso lo golpearon en la calle por ese episodio.

Ya durante 2016 mostró a su nueva pareja Michael Rowe, un ex marine de la elite militar de Estados Unidos. Un vínculo que estuvo marcado por el amor, pero también por la violencia.

Su repentina desaparición se dio hace más de seis años un 28 de septiembre del año 2017 en el sector de Curiñanco en la comuna de Valdivia. Desde ahí no se ha vuelto a tener rastros de su paradero.

Un día antes de aquello habría escrito un mensaje de WhatsApp a su hermana y publicado una serie de posteos en sus redes sociales, sin alejarse del simbolismo enigmático que marcaba su personaje y personalidad.

“El día que él se fue, me dijo que se iba a suicidar” dijo Rowe a Meganoticias el año pasado. “Y yo dije OK… Yo no maté a Sebastián. Yo nunca he matado a nadie”, rememoró.