Desaparición de “Mente Enferma”: Expareja entregó extraños detalles a seis años de que se perdiera su rastro

Corría septiembre del año 2017. Y, poco a poco se empezó a correr la voz de la desaparición de “Mente Enferma”, un conocido y polémico personaje de redes sociales.

De hecho, el joven, de nombre Sebastián Álvarez Bernales, es consignado, al día de hoy, como el primer gran influyente chileno, ya que desde su Fotolog congregaba a gran cantidad de seguidores.

Tanto que incluso desde esta plataforma dio el salto e inició una carrera musical. Pero todo se truncó de la misma forma como llego: muy rápido y debido a la cancelación que sufrió por comentarios homofóbicos, gordofóbicos y controversiales.

“Siempre pensé en hacer mi Fotolog para conseguir fama. Me demoraba una hora en subir una fotografía, de estilo dark o under. Invertía mucho tiempo en el texto que ponía, ya que eso era lo atractivo de mi página”, dijo el año 2016 en una entrevista con La Tercera.

El mismo año en que comenzó una relación con Michael Rowe, un ex marine de la elite militar de Estados Unidos con el que se fue a vivir a Curiñanco, un pueblito cercano a Valdivia, y con el que vivió un romance lleno de excesos, violencia y alcohol.

La entrevista al ex de “Mente Enferma”

Así, Meganoticias decidió seguir el rastro del hombre que desapareció sin dejar rastro alguno, y que aún mantiene llena de interrogantes a su familia.

Y llegaron hasta Michael, en el sur de Chile, para conversar con él y preguntarle cómo habían sido sus últimos días juntos, mientras el clan de Sebastián lo consigna como el gran sospechoso de su extravío.

“El día que él se fue, me dijo que se iba a suicidar. Y no tuvimos una pelea física, pero fue algo así como ‘no ganas nada de dinero, no haces nada en la casa, si quieres irte, vete”, señaló el también llamado “Gringo”.

Y agregó que “y estaba lloviendo, lloviendo. Y él dijo ‘bien, me voy a suicidar’. Y yo dije OK… Yo no maté a Sebastián. Yo nunca he matado a nadie”.

En tanto, la hermana del influencer, María José, manifestó en el mismo reportaje que “nosotros como familia dijimos que Michael era sospechoso. No han hecho nada, Michael se pasea de Valparaíso a Curiñanco y viceversa, todo el tiempo. Hace su vida normal”.

De esta forma, el destino de “Mente Enferma” continúa siendo un total misterio. Y, pese a los años que han pasado, pocas son las nuevas pistas sobre qué habría pasado con el controvertido personaje que marcó a toda una generación y que hoy congrega hasta un podcast dedicado a su desaparición.