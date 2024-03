“Muy alcoholizado”: revelan existencia de video de Jean Paul Pineda en mal estado previo a ser detenido por agresión a Faloon Larraguibel

El pasado viernes, Jean Paul Pineda enfrentó una formalización por la agresión física contra Faloon Larraguibel, su pareja y madre de sus hijos. Como parte de las medidas cautelares, el futbolista quedó con prohibición de acercarse a la víctima y tuvo que abandonar el domicilio que compartían. A medida que transcurren los días, se han revelado detalles sobre la convivencia de la pareja.

La periodista Cecilia Gutiérrez utilizó sus historias de Instagram para compartir información adicional sobre la situación de Jean Paul Pineda. Reveló la existencia de un video que evidencia el estado lamentable del futbolista durante una noche en un pub de La Florida. En el video, el futbolista de Santiago City se encontraba solo y visiblemente afectado por el consumo excesivo de alcohol.

La periodista expresó su compasión al respecto: “Me dio pena, de hecho no lo quise publicar por eso, porque estaba solo, era de madrugada y me contaba la gente que grabó el video, que estaba en muy mal estado, muy alcoholizado”. Detalló que el futbolista estaba con un grupo de amigos, consumiendo espumante, whisky y Red Bull durante toda la noche. Posteriormente, sus amigos se retiraron, dejándolo solo y en un estado vulnerable.

Se quedó solo y en estado de ebriedad en un pub, mientras los garzones limpiaban

Cecilia Gutiérrez describió la escena del video, donde los garzones realizaban labores de limpieza y retiraban las mesas mientras Pineda permanecía en el lugar sin capacidad de moverse. La periodista destacó la tristeza de la situación, recordando casos anteriores de futbolistas que se han visto en circunstancias similares, rodeados de amigos que se aprovechan y los abandonan en situaciones comprometidas. En este contexto, hizo mención al caso de Kike Acuña.

Es importante subrayar que, si bien estos detalles proporcionan un contexto sobre la situación personal de Jean Paul Pineda, en ningún momento justifican ni minimizan la gravedad de la violencia intrafamiliar. Cecilia Gutiérrez enfatizó que, a pesar de las circunstancias difíciles que pueda estar enfrentando el futbolista, esto no excusa sus acciones violentas.

“Con esto no estoy justificando, porque nada justifica la violencia, pero él no está bien, lo está pasando muy mal y está en una situación muy crítica”, concluyó.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.