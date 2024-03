Lorena Núñez Ramírez, una estudiante universitaria de 44 años, ha hecho una denuncia pública luego de ser agredida por un chofer de microbús en Concepción, región del Biobío. Según su testimonio compartido en Facebook, la mujer fue víctima de agresiones verbales y físicas después de pagar su tarifa utilizando su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

En esa línea, la estudiante relató cómo el incidente comenzó cuando intentó mostrar su TNE al conductor para obtener el descuento correspondiente. En lugar de responder de manera adecuada, el conductor reaccionó con groserías y arrojó las monedas lejos de ella. “Caótico, todavía me da pena (...) yo salí del Instituto ese día (viernes 8 de marzo) como era el Día de la Mujer habíamos tenido una actividad en la sala con las compañeras y salimos un poquitito más tarde, me tuve que ir directo a mi trabajo (...) el caballero me tenía un boleto de adulto y yo le dije ‘no, caballero, yo soy estudiante’ y con groserías, dentro de lo que me dijo ‘a esta edad estudiando’”, indicó.

“Yo le pasé las monedas, él (chofer) las tiró lejos (...) me sentí como rara y me fui a sentar como dos o tres asientos más atrás de él y en ese momento como que el tipo se indignó y empezó a manejar como un loco, se pasaba los rojos, insultaba, me gritaba grosería para atrás”, agregó la víctima.

La agresión física

La situación alcanzó su punto máximo cuando Núñez decidió grabar la situación con su teléfono celular. En respuesta, el conductor la agredió físicamente, empujándola, arrebatándole el teléfono y amenazándola con atropellarla al bajarse del vehículo.

“El chofer se percató que yo lo estaba grabando, entonces me empezó a gritar grosería para atrás (...) yo me paré con mi celular y me acerqué para grabar el número de la máquina que estaba ahí y la cara del chofer y no lograba enfocarle bien la cara. Entonces me coloqué como más para el lado y ahí fue cuando empezó a gritar, después me separó y me insultó, me dio el manotazo en el celular, me lo tiro lejos y me pegó en el ojo”, complementó.

Tras el suceso, Núñez procedió a presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Además, compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre la situación y buscar apoyo.

La respuesta de las autoridades

Ante el caso, el seremi de Transportes del Biobío, Héctor Silva, expresó su preocupación por el incidente y aseguró que se tomarán medidas para investigar el caso y garantizar la seguridad de los pasajeros. “Nosotros tomamos conocimiento esto el viernes pasado y es lamentable que haya ocurrido especialmente porque el viernes pasado era 8 de marzo conmemoraba un año más del Día Internacional de la Mujer y en consecuencia, las acciones que nosotros tomamos el mismo viernes durante la tarde fue hacer una denuncia al Ministerio Público”.

Además, la autoridad recordó que el uso de la TNE para acceder a tarifas reducidas es un derecho independientemente de la edad del usuario. “Aquel portador del pase tiene todo el derecho a acceder a una tarifa rebajada en todas circunstancia. Esto es una política pública, se extiende al verano, es durante todo el año, así que es obligación del transporte público en Chile llevar a los estudiantes con tarifas rebajada”, dijo.