“Me importan un bledo...”: Miguelito se defiende ante quienes lo tratan de “viejo verde” por su conducta en “Tierra Brava”

En el marco del estreno de la sexta temporada de Podemos Hablar, Hans Malpartida, conocido como Miguelito, uno de los polémicos participantes de Tierra Brava, rompió el silencio para abordar las críticas y comentarios que ha generado en los últimos meses. Bajo la conducción de JC Rodríguez, el comediante se enfrentó a preguntas directas sobre su participación en el reality.

La polémica se desató por diversas actitudes y su cercanía con algunas compañeras dentro de Tierra Brava. Un incidente fue el beso sin consentimiento que le dio a Fran Undurraga, lo cual generó controversia y críticas hacia Miguelito. Ante esto, el periodista JC Rodríguez le preguntó directamente sobre su transformación de ser “el niño más querido de Chile” a ser considerado “un viejo mañoso, un viejo verde”.

En su defensa, Miguelito aclaró “la gente confundió el personaje que yo hago en la televisión. Yo nunca dije que era niño, soy un adulto”. Y luego, agregó: “Que no hayan sabido separar, problema mío no es. Me importan un bledo las redes sociales. A mí me importa lo que diga mi círculo, mi gente, mis amigos”.

Además, el comediante se refirió a las acusaciones por ser “mecha corta”, ante lo que señaló que “muchas veces no se muestra cómo llegaste a ese enojo. Yo estoy súper tranquilo”.

“No soy viejo...”

Más adelante, Raquel Argandoña, otra invitada al programa, indagó sobre por qué le dicen “viejo verde”, a lo que Miguelito respondió que, aunque tiene buena amistad con varias mujeres, nunca se sobrepasó. “De partida no soy viejo… Lo que pasa que tengo muy buena amistad con varias niñas y dormíamos juntos con las chicas, pero nunca me sobrepasé”, sostuvo.

“La gente lo vio por otro lado, pero si la gente tiene la mente retorcida, ¿qué responsabilidad tengo yo?”, añadió.

Ante la persistencia de preguntas, Miguelito destacó que su familia conoce su verdadera naturaleza. “Yo estoy tranquilo, mi familia sabe quién soy, no me afecta nada de lo que se dice”, concluyó.