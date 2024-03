Canciller Van Klaveren tras declaraciones del embajador de Israel en Chile: “Sería bueno algún ejercicio de autocrítica”

Durante la jornada de este lunes 11 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, visitó la región del Valparaíso en el marco de la conmemoración de los dos años de mandato del presidente Gabriel Boric.

Uno de los temas que abordó fue la decisión del Gobierno de excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae). Todo esto, luego de que el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, declarara que el Gobierno tenía una “obsesión” con Israel, además de sostener una política “anti israelí”.

En ese sentido, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, expresó que “no es usual que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él”.

“Quiero decir que en el caso de Israel, obviamente estamos hablando de una situación extremadamente compleja. Israel ha desarrollado una serie de acciones en Gaza que representan violaciones muy sistemáticas del derecho internacional humanitario. Esto no es solamente una posición de Chile, es una posición de la comunidad internacional en su conjunto”, agregó el secretario de Estado.

La reacción del ministro Van Klaveren tras las declaraciones del embajador israelí

En tanto, el ministro Alberto Van Klaveren aseguró que el embajador israelí, Gil Artzyeli, “ha estado en contacto permanente cada vez que ha querido con Cancillería a través del nivel que corresponde”.

En esa misma línea, el titular de Relaciones Exteriores, explicó que “mi agenda no me permite estar en contacto permanente con los embajadores de distintos países. Para eso hay una estructura. Y yo les puedo asegurar que el embajador de Chile en Israel tampoco conversa diariamente ni semanalmente con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ni siquiera con su segundo”.

“Es por ello, que a través de sus declaraciones, el secretario de Estado manifestó que “en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica”, sostuvo el ministro Van Klaveren.

“Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”, concluyó el secretario de Estado.