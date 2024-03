Campeón parapanamericano en Santiago 2023 compite con la silla de ruedas rota: “Es como que un auto tuviera la dirección mala”

Santiago

Con el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, muchísimas historias salieron a la luz en torno al esfuerzo que ponen muchos de los para atletas es pos de competir por Chile. Un ejemplo lo entrega Diego Pérez, campeón parapanamericano en los quads del tenis en silla de ruedas.

Gracias a su buen nivel, clasificó al Australian Open, pero desde entonces que ha sufrido complicaciones para competir. “Fui a una gira de dos torneos previos y sentía rara la silla, que se cargaba para un lado. Fui a que me la revisaran en el Australian Open y el mecánico apenas la vio, dijo que estaba quebrada en tres partes diferentes. La repararon allá, pero igual quedó mal. Es como que un auto tuviera la dirección mala, se me carga hacia un costado, lo cual me dificulta todo. Cuando volví a Chile comencé a bancármela así no más, se me va para el lado, se pierden puntos por eso”, explicó en diálogo con ADN Deportes quien hoy es el 13 del ranking ITF.

Más allá de estos problemas, Diego Pérez sigue compitiendo y esta semana, en el Cajun Classic, en Estados Unidos, junto a Francisco Cayulef vencieron a la mejor pareja del mundo, compuesta por los neerlandeses Sam Schroder y Niels Vink, para luego caer en semifinales. A nivel individual, eso sí, debió retirarse ante el canadiense Robert Shaw por problemas con la silla.

“Estoy jugando con la silla rota. Ahora, en Estados Unidos, aparte de estar quebrada y ladeada, cuando me tocó jugar con el 9 del mundo la silla no se movía para ningún nado, se bloqueó y me tuve que retirar. No podía moverme, era como que tuviera los zapatos abrochados uno con el otro. Me trataron de reparar la rueda grande y volvió a moverse, quedó igual de mala que como la traje de Chile pero me alivia. Estaba desesperado. Le ganamos a la pareja número 1 del mundo con la silla rota, no sé si es doble mérito o no, pero soy bien cojonudo y son las condiciones que tengo”, aseguró desde Atlanta, antes de viajar a Tailandia, donde buscará la clasificación al Mundial de Turquía en mayo.

Todo con la complicación de no contar con una silla de ruedas en óptimas condiciones. “Tengo que asumir y no llorar, pero tengo que comprar una silla nueva. Cuestan entre 8 a 9 millones de pesos (...) El Comité Paralímpico y el IND están al tanto, tratando de gestionar algún recurso, pero está difícil. Una silla de ese nivel se hace a la medida, desde tobillo hasta la cabeza. No es algo que se pueda obtener así como así de rápido. Hay que tener la plata para mandar a hacerla y se demoran dos meses desde la toma de medida. Se puede hacer en España, Inglaterra, Italia. No dispongo del dinero y por ahora, remándola, no queda de otra”, reconoció Diego Pérez.

Pese a estas dificultades, se mantiene en plena lucha para meterse entre los 12 mejores del mundo de acá al 15 de julio, cuando cierre la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ante la falta de recursos, aguarda por apoyos que le permitan estar en mejores condiciones para seguir defendiendo al país en los quads del tenis en silla de ruedas.