“No recibimos nada por ganar”: Eliana Busch lamenta falta de incentivos pese a ganar cuatro oros en el Mundial de Natación Master

Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la deportista senior Eliana Busch, que esta semana logró cuatro medallas de oro en el Mundial de Natación Master, desarrollado en Doha.

A sus 89 años, no escondió su satisfacción por los resultados. “Muy contenta de haber representado bien a los adultos mayores de mi país, que a veces no los inflan mucho. A medida que uno esté activa, puede tener la mente bien y el físico también”, explicó, aunque reconoció un detalle que no la dejó del todo satisfecha.

“Cometí un error, una partida falsa en una prueba, pero trataré de repetirla en el Panamericano que se realizará en Trinidad y Tobago. Es tercera vez que quiebro el tiempo y segunda vez que no vale”, explicó Eliana Busch, quien lleva ligada más de setenta años al deporte, donde también fue equitadora.

“Mi primera competencia fue el año 1949, 1950. En Valdivia, desde chiquitita hacía gimnasia y tenía una capacidad física ya trabajada, me puse a nadar y quería ganar. Empecé a tener buenos resultados, pero a las mujeres no las pescaban mucho. Hoy estamos a un nivel mejor, pero nos falta todavía. Mis referentes eran las nadadoras del Club Alemán de Valdivia, que eran campeonas nacionales de todas las especialidades”, dijo, reconociendo los problemas que, para ella, sigue teniendo el desarrollo deportivo del país.

“Para ser deportista en Chile, en general, hay que tener cuero de chancho. No tenemos las facilidades en infraestructura de otros países. Tenemos que tener la claridad que nos falta mucho. Brasil va con todo pagado por la Federación de Natación de Brasil y nosotros tenemos que ir por nuestros medios, con el respaldo en mi caso de la Fundación Te Apoyamos, la Caja de Compensación Los Héroes y McDonalds”, recalcó la campeona mundial de natación master.

En ese mismo contexto, Eliana Busch cuestionó la falta de incentivos para los deportistas master. “Tenemos que cambiar la Ley del Deporte, nos dejó fuera de los incentivos económicos. No recibimos nada por ganar (...) A los ganadores de Santiago 2023 les dieron dinero merecidamente, pero a nosotros no nos dan nada porque dijeron que no éramos deportistas. A un deportista de 20 años le cuesta menos que a mí, que voy a cumplir 90”, aseguró la nadadora nacional, que aplaudió el reconocimiento en el Centro de Deportes Acuáticos a Kristel Köbrich.

“Tiene todos los merecimientos del mundo. Una persona que se entrenó desde los 10 años hasta los 38 que tiene ahora, con constancia, perserverancia y amor al deporte, es algo extraordinario. Se fue porque acá las piscinas no abren a las 5 de la mañana y eso no le permitía tener el ritmo de entrenamiento que necesitaba para competir a nivel mundial”, concluyó Eliana Busch en Mujeres al Deporte.