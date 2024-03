¿Peligra su participación en el nuevo reality de Canal 13?: Naya Fácil anuncia medidas y acciones ante la filtración de videos sexuales

Después de las intensas especulaciones en torno a los videos íntimos que aparecieron en su canal oficial de Whatsapp, Naya Fácil finalmente rompió su silencio y se pronunció al respecto en sus historias de Instagram durante la noche del jueves.

La polémica se desató cuando la Embajadora del Festival de Viña fue capturada en pleno acto íntimo después de una fiesta en una discoteca, generando preocupaciones sobre la posible presencia de niños en el canal donde se compartieron los videos.

Dirigiéndose a sus seguidores, la influencer expresó su pesar por la situación y compartió detalles sobre lo sucedido. Comenzó explicando que se sintió muy afectada por un diagnóstico psiquiátrico que le impediría participar en el reality ¿Ganar o servir? de Canal 13. En respuesta a esto, decidió salir a celebrar como si no hubiera un mañana.

“El día de ayer yo recibí mi diagnóstico por profesionales... Me encuentro muy mal psicológicamente. No me encuentro apta para participar, ni siquiera en un reality. Así de mal estoy. Estoy pidiendo ayuda”, expuso.

La noche en la que surgieron los videos sexuales

En sus declaraciones, Naya Fácil lamentó el impacto negativo que esta situación tenía en la imagen que se había esforzado por construir en los últimos tiempos. “Me da pena que por un video exhibido anoche se vea empañado todo por lo cual yo me he sacrificado este último tiempo en limpiar mi imagen”, afirmó.

Tras ello, la influencer recordó la noche en cuestión, donde fue a un after con personas que no conocía bien, “unos uniformados y unos colágenos”, y describió cómo la situación escaló. “Me empecé a comer con un tipo, la cosa pasó a fase dos, pero ojo, no cul** con él. Empecé a grabarme... y bueno, no se los voy a detallar, porque ese video creo que está en todas partes”, rememoró.

Según su relato, la persona con la que estaba le pidió su celular y aprovechó la oportunidad para publicar el video sin su consentimiento. Naya Fácil aseguró que “no sabía que se había subido este video” y procedió a borrarlo al despertar a la mañana siguiente.

“Quedé pa’ la cagá cuando vi que el video estaba en todas partes (...) No sé si este hueón lo hizo a propósito o si quería enviarlo a algún Whatsapp”, añadió.

Las acciones que tomará tras la filtración de sus videos íntimos

La influencer anunció que está considerando emprender acciones legales y solicitó a sus seguidores que no difundieran el video. “Les pido disculpas por ese video, que sé que no querían ver y fue subido sin mi consentimiento”, expresó.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que Naya Fácil, más tarde, declaró en su cuenta de X que había tomado la decisión drástica de dejar de salir a fiestas, aunque incluyó un emoji de risa que generó dudas sobre la veracidad de sus palabras. En un último comentario reflexivo, la influencer abordó la percepción de la gente sobre su actitud y personalidad, concluyendo con la frase: “Y la gente cree que me hago la tonta. Nací así”.