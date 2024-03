“Este maltrato me parece injusto”: Isa Fernández, ex “Invasión”, sale en defensa de Naya Fácil ante Pamela Díaz y Botota Fox

Isa Fernández, conocida por su participación como animadora en programas como Invasión y el Club de los Tigritos, regresó a la escena mediática con fuertes críticas hacia Pamela Díaz y Botota Fox por sus dichos contra Naya Fácil, llegando incluso esta última a acusar a estas figuras televisivas de burlarse de ella durante una participación en el programa de YouTube de La Fiera en Viña del Mar.

A través de sus redes sociales, Isa Fernández expresó su opinión sobre la situación, dejando en claro su descontento: “No les dedicaría ni tiempo ni pantalla ni energía a estos personajes nefastos. Estoy hablando de Pamela (Díaz) y Botota”. Además, reveló que ha tenido “pésimas experiencias” trabajando con ambas personas en años anteriores.

Dirigiéndose directamente a Botota Fox, Isa Fernández le envió un mensaje claro: “Botota, bájate del pony, métete a rehabilitación, no sé, pero se te nota en la cara la envidia que le tiene a Naya”.

La anécdota que Isa desclasificó sobre La Fiera

La animadora también desclasificó una anécdota incómoda que vivió con Pamela Díaz cuando ambas trabajaban en Chilevisión. Recordó un momento en la peluquería donde la tensión con La Fiera y Pamela Jiles, llegó a un punto crítico.

“Estábamos en la peluquería, Pamela Jiles y Pamela Díaz discutiendo, el secador a todo volumen y la tele también estaba muy fuerte”, contó. Ante esta situación, Fernández tomó la iniciativa: “Me levanté, apagué la tele y les dije ‘chiquillas, o conversan normal o vemos la tele, pero esto es demasiado’”.

Sin embargo, la reacción de La Fiera no fue precisamente positiva. “Me grita ‘quién se cree esta pendeja de mierda’. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy me ha pedido disculpas?”, expuso la exanimadora de Invasión.

Finalmente, Isa Fernández quiso resaltar lo lejos que ha llegado Naya Fácil y expresó su desacuerdo con el maltrato que ha recibido: “Quiero destacar el trabajo que ha hecho Naya, y este maltrato me parece injusto”.