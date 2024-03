“Ella empezó a tratarme de cuma”: Naya Fácil vuelve a arremeter contra Tere Marinovic luego de que ella insistiera en criticarla

El inusual piscinazo de Naya Fácil como embajadora del Festival de Viña del Mar generó, inesperadamente, una controversia con la exconstituyente Teresa Marinovic. La influencer fue tratada de “cuma” por la exconvencional ligada la ultraderecha, quien en una reciente entrevista, insistió en sus críticas hacia la popular influencer.

En declaraciones a Publimetro, Tere Marinovic profundizó en su crítica, señalando que “su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto”. Y luego agregó: “Esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases. Basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena. Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada, pero que no se escude en su origen social”.

Tras ello, la exconvencional indicó que, “de hecho, una de las mujeres más elegantes que yo conozco, vive en una población, en un sector rural de nuestro país. Hay que empezar a recuperar el respeto y a decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste”.

La respuesta de Naya

Ante estos comentarios, Naya Fácil utilizó sus redes sociales para responder a Teresa Marinovic. En sus historias de Instagram, la joven escribió: “Al menos yo no le robo el marido a nadie. Eso me hace empática, algo que tú no tienes”. También expresó su sorpresa por las críticas, destacando que nunca había hablado mal de alguien sin provocación.

En otro segmento de sus historias, Naya comentó: “Pero, hueón, si ella empezó a tratarme de cuma, yo ni te topaba. ¡Jamás hablo mal de alguien si no me buscan!”. Finalmente, la influencer reveló su intención de abordar directamente a Teresa Marinovic en uno de sus videos, pero sus seguidores la instaron a no hacerlo. “Abúrrete de buscarme, yo ni te conozco”, concluyó Naya Fácil.