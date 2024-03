“Mi esposo está allí por pensar diferente”: Las palabras de la viuda de Ronald Ojeda en el funeral del exmilitar

Durante la tarde de este viernes, se realizó el funeral privado de Ronald Ojeda, el militar (r) venezolano que fue asesinado y enterrado ilegalmente, luego de ser secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia. El responso se llevó a cabo en el Cementerio Parque Canaán de Pudahuel. A él asistieron familiares y cercanos al exteniente, quienes le dieron el último adiós.

En ese contexto, su esposa dijo unas conmovedoras palabras. “Les pido que no permitan que manchen el nombre de su país y se burlen de su soberanía. Espero que los encargados de la investigación y de todo este proceso no callen y digan la verdad, no engañen a su pueblo y no sean cómplices. Es un secreto a voces. Todo el mundo sabe quién es el culpable. Solamente les pido que defiendan su soberanía . Defiendan su país”, señaló la viuda, según consigna La Tercera.

Además, afirmó que el crimen de su esposo fue orquestado desde Venezuela, más específicamente, por el mismo Gobierno de Nicolás Maduro. “Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe, porque eso es lo que él fue. Nos vamos a despedir de él como un héroe. Quiero que les quede claro que ha sido un mártir. Mi esposo ha sido víctima, solamente por querer la libertad de Venezuela”, expresó.

“Mi esposo está allí por pensar diferente y querer la libertad de Venezuela, así que le pido a todos los chilenos que no permitan que manchen el nombre de su país, que salga la verdad, defiendan su soberanía”, finalizó.

Dichos del Presidente Boric

En esa línea, durante la mañana, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez públicamente al crimen contra el exmilitar venezolano, instancia en la que aseguró que también “habla a través de sus ministros”.

Expresó que “desde la hora cero, estuve en contacto con nuestra Ministra del Interior, Carolina Tohá, siguiendo todos los detalles del caso e instruyendo todo el apoyo y colaboración del Gobierno a las instituciones que les corresponde investigar este tipo de sucesos y como hemos visto, han tenido resultados contundentes en plazos breves”.