Presidente Boric y el crimen del exmilitar Ronald Ojeda: “Como Gobierno actuamos con fuerza desde el primer día”

Durante la jornada de este viernes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la bienvenida al presidente de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moneda.

En dicha instancia, el mandatario se refirió públicamente al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia y, posteriormente, encontrado muerto en una toma en Maipú.

En esa línea, el presidente Gabriel Boric, expresó que “es un caso gravísimo. Y por lo mismo, desde el primer día, desde la hora cero, estuve en contacto con nuestra Ministra del Interior, Carolina Tohá, siguiendo todos los detalles del caso e instruyendo todo el apoyo y colaboración del Gobierno a las instituciones que les corresponde investigar este tipo de sucesos y como hemos visto, han tenido resultados contundentes en plazos breves”.

Sobre las dudas que han existido en torno a la sensibilidad de parte del Gobierno sobre el caso Ojeda, el mandatario manifestó que “como Gobierno, actuamos con fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca. Y, como Presidente de la República, yo también hablo a través de mis ministros y le entregamos como Gobierno las condolencias que corresponden a la familia de Ronald Ojeda, las cuales reitero a través de nuestra Ministra del Interior, Carolina Tohá”.

La posición del Gobierno con el régimen venezolano

En la misma instancia, el mandatario fue consultado sobre si considera al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una dictadura o no. Ante ello, el presidente Boric, fue enfático en responder que “yo he sido muy crítico, y no solo crítico, sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano”.

“Yo he establecido públicamente una condena clara a las violaciones a los derechos humanos y a las restricciones a la libertad de expresión que, desde nuestro punto de vista, han existido durante los últimos años en Venezuela”, agregó Gabriel Boric.