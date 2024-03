En el reciente Festival de Viña del Mar 2024, Luis Slimming se destacó como uno de los grandes triunfadores del humor. Su actuación en la tercera noche, justo después de Maná, logró arrancar carcajadas del público utilizando una fórmula conocida: chistes cortos, pícaros y rápidos, una estrategia que ha sido bien recibida por la audiencia nacional.

Durante su rutina, Slimming no dejó pasar la oportunidad de hacer algunos comentarios ingeniosos sobre el comportamiento de Miguelito en el reality de Canal 13, Tierra Brava. En tono humorístico, el comediante comentó: “Miguelito nos tenía a todos engañados. Nunca fue un niño, era un viejo califa nomás”.

Además, hizo referencia a la incursión de Miguelito en el mundo de la música, particularmente en el género trap. De manera sarcástica, mencionó posibles cambios en su nombre artístico, como pasar de “Jordan 23″ a “Jordan 0,23″ y apodándolo humorísticamente como “Polilla West Coast” y “Small Cister”, haciendo alusión al tamaño del ex Morandé con Compañía.

Miguelito reaccionó a las bromas de Don Comedia

Ante estos comentarios, Miguelito respondió en una entrevista con Radio Corazón, reconociendo que no es la primera vez que Slimming lo saca a “bailar” con sus bromas. El actor tomó la situación con buen humor y señaló: “No es la primera vez que me saca al baile por lo que he cachado. La otra vez creo que me sacó al baile en el Patagual”.

A pesar de ser el blanco de las bromas, Hans Malpartida, nombre real de Miguelito, se mostró comprensivo y elogió la actuación de Luis Slimming. “Yo felicito al Lucho, lo hizo bien. No necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente. Se hizo auto-bullying, cosa que yo hago, pero hay otras personas que se tienen que mofar de otras personas para hacer reír. Para mí eso no es humor”, expresó el actor.