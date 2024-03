“Iba caminando al ensayo...”: Princesa Alba es asaltada en plena vía pública previo a presentarse en un concierto en ayuda a damnificados

La reconocida cantante, Princesa Alba, vivió momentos de tensión mientras se dirigía a un ensayo, al ser víctima de un asalto en plena vía pública. La artista compartió la experiencia a través de sus redes sociales, detallando los incidentes que enfrentó durante este delito.

En una storie dirigida a sus seguidores, la intérprete de Convéncete informó que fue asaltada mientras se dirigía a un ensayo. Sin embargo, el problema no se limitó a este hecho, ya que también sufrió el hackeo de todas sus cuentas, a excepción de su perfil de Instagram. Ante esta situación, Princesa Alba recurrió a sus seguidores para solicitar ayuda en la recuperación de sus accesos a otras plataformas digitales.

“Iba caminando a ensayo y me asaltaron, después me hackearon mis cuentas. Solo tengo acceso a esta (Instagram), ¿me ayudan tirándome datos de gente que me ayude a recuperar accesos a Gmail?”, expresó la cantante a través de la publicación en sus redes sociales.

Igualmente asistió al evento solidario

A pesar del difícil momento que atravesó, Princesa Alba no dejó de cumplir con sus compromisos artísticos y se presentó en el evento “Artistas chilenas unidas”. Esta iniciativa tenía como objetivo apoyar a los afectados por los incendios que afectaron la región de Valparaíso.

Posteriormente, la cantante compartió con sus seguidores que dedicó parte de su jornada a realizar trámites para bloquear los datos de su celular, en respuesta al asalto que sufrió. “Estuve todo el día haciendo trámites por el robo, no me alcanzó el tiempo para pegarle una peinada en la cola. Pido perdón de antemano, muack”, escribió.

Ampliar