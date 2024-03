¿De qué club es hincha Young Cister o Jere Klein? Estos son los equipos de fútbol favoritos de los cantantes del género urbano

En el escenario del fútbol chileno, los cantantes del género urbano no son ajenos a expresar su pasión por los equipos locales, convirtiéndose en hinchas destacados de diversos clubes.

Entre ellos, una gran cantidad de artistas se identifican con la Universidad de Chile, destacando figuras como Young Cister, Polimá Westcoast, Piero 47, Pablo Chill-E, Cris MJ, Gino Mella y Kid Voodoo.

Pablo Chill-E, uno de los más destacados hinchas del equipo “Romántico Viajero”, ha dejado constancia en diversas ocasiones de su lealtad a la U, siendo visto en público con la camiseta del equipo. En un video compartido por Somos Azules, se puede apreciar una conversación entre Young Cister y Pablo Chill-E, donde el primero revela: “A mí me invitó a entrenar la U, pero no fui. No por miedo a la gente, pero es que no me hablaron los hue...”.

Los que son del Colo Colo

Por otro lado, se destaca que Jordan 23, Julianno Sosa, King Savagge, Jere Klein, Pailita, Marcianeke, Standly y Princesa Alba se identifican como hinchas de Colo Colo. En el caso de Jairo Vera y Marcianake, han sido vistos portando la indumentaria del equipo, mientras que Jairo Vera celebró el último triunfo en el Superclásico ante la Universidad de Chile en sus redes sociales.

En eventos relacionados con el fútbol, Pailita, el artista urbano, atrajo la atención durante el partido de despedida de Esteban Paredes, ídolo de Colo Colo. Mostrando sus habilidades futbolísticas en el Estadio Monumental, Pailita no solo se llevó una patada de Arturo Sanhueza, sino que también tuvo una oportunidad de gol tras un pase de Paredes.

El apoyo a distintos clubes también se extiende a otras personalidades del género urbano chileno. Nickoog se posiciona como el único hincha conocido de Universidad Católica, mientras que Paloma Mami, reconocida artista, demuestra su afinidad con O’Higgins de Rancagua al posar en más de una ocasión con la camiseta del equipo.